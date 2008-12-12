Тимошенко признала, что воплощает в Украине советы Сороса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в работе по предотвращению последствий мирового финансового кризиса правительство учитывает советы известного финансиста Джорджа СОРОСА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня на пресс-конференции.

Она подтвердила, что недавно встречалась с Дж.СОРОСОМ, и эта встреча была посвящена поиску путей предотвращения негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

«Все советы, которые он дал, сегодня воплощаются и в законы, и в постановления правительства, они публичны и вы можете с ними ознакомиться во всех решениях, которые сегодня, собственно, и принимаются, чтобы предотвратить финансово-экономический кризис», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Объясняя причину, почему о ее встрече с Дж.СОРОСОМ не было официальных сообщений, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я не делаю никаких тайн из своих встреч, просто не на каждую встречу, которую я провожу, я приглашаю прессу, просто не хочется так часто вас перегружать работой».