Львовского судью Зварича отодвинули от корыта

Совет судей Украины освободил Игоря ЗВАРИЧА от должности председателя Львовского апелляционного административного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, такое решение было принято сегодня на заседании Совета судей Украины согласно совместному представлению председателя ВСУ и председателя Высшего административного суда Украины в связи с несоответствием И.ЗВАРИЧА занимаемой должности – председателя Львовского апелляционного административного суда. Данное представление внесено на основании соответствующей рекомендации Совета судей административных судов Украины.

Рассматривая этот вопрос, члены Совета судей Украины отмечали, что И.ЗВАРИЧ своим недостойным поведением во время проведения пресс-конференции во Львове по поводу выявления правоохранительными органами больших сумм средств по месту его работы и проживания, опозорил не только собственное звание судьи, но и запятнал все судейское сообщество Украины.

Совет судей Украины также решил обратиться к Высшему совету юстиции с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении И.ЗВАРИЧА от должности судьи за нарушение присяги.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В то же время сам И.ЗВАРИЧ заявил, что «уголовное дело в отношении него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что пошли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

Также И.ЗВАРИЧ заявил, что в одном из мешков с деньгами, которые были изъяты в его кабинете, были деньги, которыми гости «засевали» в кабинете И.ЗВАРИЧА во время открытия здания суда в июне этого года, и он их планировал «отдать церкви».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня попросил Высший Совет юстиции и Совет судей дать оценку действиям И.ЗВАРИЧА.

Председатель ВСЮ Лидия ИЗОВИТОВА сообщила, что Высший совет юстиции проводит проверку информации, изложенной в СМИ, о наличии оснований для освобождения И.ЗВАРИЧА от должности за нарушение присяги.