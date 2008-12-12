В НУ-НС рассказали, что коалиции до сих пор нет

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” сегодня на своем заседании не принимала никакого решения относительно “коалиции трех” и будет продолжать переговорный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, на сегодняшний день существует единственный легитимный документ, который принимала фракция НУ-НС, - о проведении переговоров о создании коалиции в составе фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

При этом Р.ЗВАРИЧ заметил, что почти 40 подписей представителей фракции в поддержку создания коалиции, о которых говорят некоторые депутаты от НУ-НС, не означают, что эта коалиция существует.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что создание коалиции возможно только после подписания коалиционного соглашения.

«Я делаю для себя вывод, что фракция стала на позицию регламента, поскольку не было никаких возражений относительно поручения переговорной группе заключить проект коалиционного соглашения”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

12 декабря народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ сообщил, что проект соглашения о создании коалиции в составе БЮТ, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина полностью согласован, однако пока еще не понятны причины промедления с его подписанием.

Сегодня после заседания фракции НУ-НС народный депутат Владимир АРЬЕВ сообщил, что завтра в еженедельнике «Зеркало недели» будут обнародованы 37 подписей народных депутатов от НУ-НС, которые проголосовали за вхождение в коалицию с БЮТ и Блоком Литвина.

«Фактически, фракция приняла подписями решение о вхождении в коалицию БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина», - сказал он.

По словам В.АРЬЕВА, до понедельника, 15 декабря, будут длиться переговоры, которые должны завершиться подписанием коалиционного соглашения.