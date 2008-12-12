Зварыч кается: он неправильно понял Ющенко

Заместитель лидера фракции НУ-НС Роман ЗВАРЫЧ заявляет, что неправильно понял позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно создания коалиции трех фракций – НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРЫЧ заявил журналистам после окончания заседания фракции НУ-НС.

По словам Р.ЗВАРЫЧА, сегодня на заседании фракции представитель Президента, заместитель главы Секретариата Президента Петр ОЛИЙНЫК заявил, что В.ЮЩЕНКО считает, что коалиционное соглашение должно быть не декларативным, а действенным механизмом.

Кроме того, по словам Р.ЗВАРИЧА, Президент считает, что на данный момент в проекте коалиционного соглашения не содержатся действенные механизмы, которые бы позволили его выполнить.

Он отметил, когда речь идет о выполнении определенных обязательств, то нужно понимать, кто за что отвечает и кто будет осуществлять выполнение этих конкретных обязательств.

«Я убежден в том и приношу вам свои извинения, что я ошибся в своей предыдущей оценке Президента», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, Р.ЗВАРИЧ заявил, что Президент против вхождения фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в коалицию с фракциями БЮТ и Блока Литвина.