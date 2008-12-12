Ющенко требует от Черновецкого срочно вернуть тепло киевлянам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от власти Киева срочно решить ситуацию с тепло- и водоснабжением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства чрезвычайно обеспокоен ситуацией, сложившейся с обеспечением тепло- и водоснабжения в городе Киеве.

Президент направил телефонограмму председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, в которой высказался о недопустимости наличия значительного долга города перед компаниями «Киевэнерго» и «Нафтогаз Украины». Глава государства требует срочно найти ресурсы для погашения задолженности (через внесение изменений в бюджет города или кредит), которая составляет свыше 700 млн. грн.

В.ЮЩЕНКО также обратился в Кабинет министров с просьбой оказать местной власти необходимую помощь для решения этого жизненно важного для города вопроса.

Как сообщал УНИАН, в ноябре этого года газоснабжающие организации принудительно начали сокращать поставки природного газа на предприятия АК “Киевэнерго” из-за существующих долгов компании за полученный газ. В результате принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 произошло аварийное отключение части оборудования. Тогда АК “Киевэнерго” обратилась к КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросила ускорить выделение компенсационных средств из городского бюджета для погашения задолженностей.

11 декабря АК "Киевэнерго" заявила, что вынуждена временно прекратить горячее водоснабжение административных зданий, жилых домов зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за отсутствия средств от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

Долг "Киевэнерго" перед ДК "Газ Украины" в размере 347 млн. грн. возник по причинам долгосрочного отсутствия компенсаций из городского бюджета расходов компании на производство и поставки тепла, отмечалось в сообщении компании.

В свою очередь, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ранее заверял: “Пока я жив, никого ни от чего не отключат. У нас все в порядке, в отличие от других городов в Украине”.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины сегодня инициировало внеочередное заседание правительства для рассмотрения ситуации с теплообеспечением Киева.

По информации пресс-службы правительства, согласно оперативным данным, задолженность „Киевєнерго” за газ в течение недели увеличилась на 52 млн. грн. и составляет свыше 350 млн. грн. В то же время, отметили в пресс-службе Кабмина, Киев не использовал возможности частичного покрытия долга за счет субвенции на погашение разницы в тарифах. В частности, из общей суммы субвенции использовано лишь 23,7 млн. грн.

*** ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают горячим водоснабжением и централизованным отоплением почти 5 тыс. жилых домов, 184 лечебных учреждения, 276 детских садов, 233 школы в 13 жилых массивах столицы.