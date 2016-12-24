Основа для установления мира в 2017 году: глава британского МИД призвал придерживаться "режима тишины" на Донбассе

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал стороны выполнять договоренности о прекращении огня на востоке Украины. Об этом говорится в комментарии министра, который обнародован на сайте МИД Великобритании.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины после высокого уровня насилия, которое наблюдалось в последние дни", - заявил Джонсон.

По его словам, конфликт на Донбассе до сих пор имеет разрушительное воздействие на миллионы людей, состоящих по обе стороны от линии разграничения.

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"Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его как основу для достижения прогресса в установлении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", - заявил глава МИД Великобритании.

Напомним, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что надеются на установление долговременного перемирия на Донбассе в связи с намерением сторон военного конфликта соблюдать «режима тишины» с полуночи 24 декабря.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джона Кирби, опубликованном на сайте Госдепартамента. "Соединенные Штаты приветствуют заявление Трехсторонней контактной группы договоренности относительно режима прекращения огня на востоке Украины в праздники, что должно начаться в Рождественскую ночь в полночь (с 00:00 24 декабря - УНИАН)", - сказал Кирби.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко поздравил достижения в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе о введении режима прекращения огня с полуночи 24 декабря.

«Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также выполнение других договоренностей, в частности, относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», - сказал президент.