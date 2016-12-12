Грибаускайте выступила за создание проукраинской коалиции в мире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Так Грибаускайте ответила на вопрос, какой она видит возможность существования антипутинской коалиции в Европе, учитывая, что в некоторых странах все большую популярность приобретают силы пропутинского толка.

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"Я поддерживаю мнение президента (Порошенко), что мы должны создать проукраинскую коалицию. Не против кого-то..., но проукраинскую коалицию, которая будет выступать за мир и безопасность в Европе, коалицию за свободу наших народов и процветание наших народов", - заявила президент Литвы.

По словам Грибаускайте, Литва и Украина идут одной дорогой. "Мы должны объяснить, продемонстрировать примеры, мы должны бороться с пропагандой и ложью, но мы должны идти позитивным путем", - сказала она и добавила, что нужно создать коалицию для будущего, которая будет проукраинской.

Как известно, ранее в АП президента заявили, что есть необходимость увеличивать проукраинскую коалицию в мире. В связи с этим Украина надеется поддерживать отношения с США при работе с новоизбранным президентом Дональдом Трампом на высоком уровне.