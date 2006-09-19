9 новоизбранных депутатов вошли в антикризисную коалицию

Девять новоизбранных народных депутатов вошли в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на утреннем заседании Верховной Рады Украины первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК сообщил о заявлениях семи депутатам от Партии регионов и двух депутатов от СПУ о вхождении в антикризисную коалицию.

От Партии регионов в коалицию вошли Василий ДЕМЧИШИН, Владимир ДИМИТКО, Владимир ЛИТВИНОВ, Игорь МЫТИРОШКИН, Михаил РОЗГАНЯЕВ, Владимир ФАЛЬКО, Николай ЯКИМЕНКО.

От СПУ - Василий БОГАРЧУК и Юрий ЗУБКО.