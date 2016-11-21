Гройсман призвал агентство ООН по делам беженцев направить миссию в Крым

Гройсман отметил, что больше 1,7 млн человек в Украине были вынуждены были покинуть свои дома и переселиться на неоккупированную территории вследствие российской агрессии, передает пресс-служба Кабмина.

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Гройсман отметил, что больше 1,7 млн человек в Украине были вынуждены были покинуть свои дома и переселиться на неоккупированную территории вследствие российской агрессии.

"Наша стратегическая задача - мир, восстановление территориальной целостности и реинтеграция этих территорий. Не столь важно интегрировать территорию, сколько важно интегрировать и вернуть к мирной жизни людей, которые там сегодня находятся", - подчеркнул премьер-министр.

Он призвал Агентство ООН по делам беженцев к углублению сотрудничества с правительством, в частности по повышению институциональной поддержки ответственных органов власти и эффективности их работы, активизации работы по донорами для "максимальной консолидации поддержки самих переселенцев".