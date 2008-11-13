Азарову не нравится отношение Кабмина «к тому, что называется парламент»

Во фракции Партии регионов утверждают, что в парламенте до сих пор не зарегистрирован пакет антикризисных законопроектов, которые будто бы разработало и направило в Верховную Раду правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания оппозиционного правительства заявил член фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

«Мы в который раз сталкиваемся с несерьезным отношением к тому, что называется парламент», - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, отсутствие упомянутых документов не позволяет проанализировать мері, которые предлагает Кабинет Министров для урегулирования кризиса.

Депутат также отметил, что фракция Партии регионов доработает свой пакет антикризисных законопроектов и направит его на принятие ВР. По его словам, этот пакет, в первую очередь, будет предлагать меры по социальной защите населения, улучшению ликвидности финансовой системы и т.д.

Также Н.АЗАРОВ заявил, что для преодоления кризиса необходимы синхронные действия Президента, парламента и Национального банка. «Такие действия должны не только стабилизировать ситуацию, но и позволить выйти на позитивный рост в экономике. Но в действиях власти такая синхронность не наблюдается», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сегодня заявил, что Кабмин направил в парламент 25 антикризисных законопроектов. Кроме того, Верховная Рада Украины именно из-за необходимости подготовки к рассмотрению в сессионном зале пакета антикризисных документов приняла решение о работе в комитетах на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней и проведении пленарного заседания во вторник, 18 ноября.