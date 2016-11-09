Кремль переадресовал вопрос о дальнейшей американской поддержке Украины к Трампу

14:59, 09 ноября 2016
Политика
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В Кремле переадресовали вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны США в будущую администрацию Дональда Трампа.

REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, я не работаю в США, слава Богу. Я работаю в администрации президента Путина, поэтому ваш вопрос нужно адресовать в Вашингтон», - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль, что новая администрация Трампа будет поддерживать Украину, как это делает администрация Барака Обамы.

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