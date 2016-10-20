Рада рассматривает проект бюджета-2017 (событие завершено)
16:05, 20 октября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении будет рассматривать законопроект о государственном бюджете Украины на 2017 год.
Сегодня ВР рассмотрит проект госбюджета / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионный зал парламента прибыли члены Кабинета министров.
Кабмин подал документ в Раду 15 сентября. Сегодня у Рады конечный срок рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении.
За месяц нардепы уже подали 1165 поправок к законопроекту, отметил министр финансов Александр Данилюк.
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Как сообщал УНИАН, 19 октября Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту принять Декларацию памяти и солидарности сеймаса Литвы, сейма Польши и Верховной Рады.
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