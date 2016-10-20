Рада рассматривает проект бюджета-2017 (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионный зал парламента прибыли члены Кабинета министров.

Кабмин подал документ в Раду 15 сентября. Сегодня у Рады конечный срок рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении.

За месяц нардепы уже подали 1165 поправок к законопроекту, отметил министр финансов Александр Данилюк.

Читайте такжеПосол ЕС призвал Раду ускорить процесс внедрения реформ в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 октября Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту принять Декларацию памяти и солидарности сеймаса Литвы, сейма Польши и Верховной Рады.