В БЮТ говорят, что сотня нардепов оббивает их пороги

Фракции БЮТ поступают предложения от депутатов других фракций с целью создания в Верховной Раде так называемой поименной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

«Депутаты почти из всех фракций обращаются к БЮТ и умоляют, чтобы этих выборов не было. В частности, депутаты от Партии регионов подходят и заявляют о своей готовности самостоятельно собирать подписи за создание поименной коалиции», - сказал он.

С.МИЩЕНКО отметил, что к нему лично подходили депутаты с соответствующим предложением. По его словам, сегодня может речь идти о 100 депутатах из других фракций, которые готовы поставить свои подписи под созданием поименной коалиции.

«Я думаю, что это реальнее картина. Если руководители других фракций не поймут, что сегодня главное - объединение страны, и антикризисные законы важнее, чем их предвыборные туры по стране», - сказал С.МИЩЕНКО.