Ющенко: три ключевых фигуранта дела об отравлении находятся в России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подъехал к зданию управления в 12.20, и около часа общался с журналистами.

По словам главы государства, он высоко оценивает проведенную Генпрокуратурой работу по делу о посягательстве на его жизнь и здоровье. В.ЮЩЕНКО заметил, что за последний год-полтора следователи Генпрокуратуры выполнили «колоссальный, чрезвычайно большой массив работы».

Вместе с этим Президент заметил, что три ключевых фигуранта дела, который сегодня является очень важным для эффективного продолжения расследования, находятся в России.

«Без их допроса и, возможно, не только допроса сложно надеяться, что процесс (расследование дела – УНИАН) будет таким, какой бы мы хотели иметь с точки зрения времени. Но я убежден, что с позиции ответа и ответственности людей, которые стоят за этим преступлением, ответ будет. Я хочу этот оптимизм передать и журналистам, и простым гражданам Украины. Нам необходимо с этими преступниками разобраться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что Генпрокуратура не виновата в том, что этих людей до сих пор нет в Украине.