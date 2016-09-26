Народные депутаты оценили свою деятельность на "тройку с минусом" - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса народных депутатов Украины, которое было проведено в конце сентября 2016 года Институтом Горшенина.

В частности, деятельности президенту Украины 10,4% опрошенных депутатов поставили оценку «отлично», 26,0% - «хорошо», 31,2% - «удовлетворительно», 22,1% - «плохо», 10,4% - «очень плохо». Таким образом, деятельность президента получила больше положительных оценок («хорошо» и «отлично») – 36,4%, чем неодобрительных («плохо» и «очень плохо») – 32,5%.

То же касается депутатских оценок деятельности правительства: 37,7% депутатов оценивают ее положительно, 29,9% - отрицательно. Так, деятельности Кабинета министров Украины 5,2% опрошенных депутатов поставили оценку «отлично», 32,5% - «хорошо», 32,5% - «удовлетворительно», 19,5% - «плохо», 10,4% - «очень плохо».

Диаметрально противоположная картина в оценке депутатами собственной деятельности. Положительно отозвались о ней 18,2% опрошенных депутатов, отрицательно – вдвое больше: 40,3%. В то же время более 40 процентов оценили деятельность депутатов ВР «на троечку».

Деятельности Верховной Рады Украины 2,6% опрошенных депутатов поставили оценку «отлично», 15,6% - «хорошо», 41,6% - «удовлетворительно», 32,5% - «плохо», 7,8% - «очень плохо».

Опрос среди народных депутатов Украины был проведен Институтом Горшенина с 20 по 23 сентября 2016 года. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады. В опросе приняли участие 163 парламентария. Опрос проводился методом анкетного интервью.