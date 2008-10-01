Бойко требует расследовать факты монополизации экспорта электроэнергии

Народный депутат Украины, заместитель главы парламентского Комитета по ТЭК Юрий БОЙКО обратился в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать факты монополизации экспорта украинской электроэнергии иностранными коммерческими структурами при способствовании должностных лиц Украины.

Соответствующее депутатское обращение Ю.БОЙКО направил на имя первого заместителя председателя АМК Александра МЕЛЬНИЧЕНКО в пятницу, 26 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

В своем обращении Ю.БОЙКО указывает на грубые нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, допущенные госпредприятием «Укринтерэнерго» и группой компаний, находящихся в отношениях контроля с компаниями Korlea Invest Holding (Швейцария), Korlea Invest (Словакия), Energy Capital (Венгрия), приведшие к монополизации рынка экспорта электрической энергии из Украины.

В частности, на основе анализа статистики экспортных поставок электроэнергии из Украины в январе-июле т.г. депутат делает вывод, что «Укринтерэнерго» «прилагает все усилия, чтобы все экспортные контракты заключались или перезаключались с компаниями, связанными отношениями контроля с Korlea Invest Holding (Швейцария)».

Так, отмечает Ю.БОЙКО, поставки электроэнергии в Молдову осуществляются в пользу компании Energo-Partner (Венгрия), в Венгрию - компании Energy Capital (Венгрия) и Energy Capital Trade (новое название - UkrEnergy Trade, Венгрия), в Словакию и Румынию – Korlea Invest (Словакия). Кроме того, отмечает он, в соответствии с заявлением президента Korlea Invest Holding Василия БЕЧВАРЖА, UkrEnergy Trade завершает приобретение контрольного пакета акций компании Zomar (Польша), осуществляющей поставки электроэнергии на рынок Польши.

«С учетом этого, доля компаний, связанных с Korlea Invest Holding, в общем экспорте электроэнергии с Украины в июле составила 77,9%, а с августа, после устранения с рынка компании System Сonsulting Zrt., превысила 90%», - подчеркивает депутат.

По данным Ю.БОЙКО, вне контроля группы Korlea Invest Holding с августа пребывают только поставки в адрес молдавской государственной компании EnergoCom, доля которой в общем экспорте из Украины оставляет 8,96%.

Также Ю.БОЙКО просит АМК проверить соответствие нормам антиконкурентного законодательства приобретение «Укринтерэнерго» более 50% в уставном фонде венгерского трейдера Energy Capital Trade Zrt. (новое название - UkrEnergy Trade).

«Насколько мне известно, «Укринтерэнерго» не получало разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. Это является грубым нарушением части пятой статьи 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», - цитирует пресс-служба обращение Ю.БОЙКО.

По его мнению, после приобретения «Укринтерэнерго» доли уставного фонда компании Energy Capital Trade госпредприятие стало связанным лицом Холдинговой компании Korlea Invest Holding AG (Швейцария), а также других покупателей украинской электроэнергии, связанных со швейцарской компанией отношениями контроля: Energy Capital zrt., Korlea Invest a.s., Energo-Partner kft., Zomar s.a.

«Действия по подписанию и исполнению контрактов между ГПВД «Укринтерэнерго» и его связанными лицами - Korlea Invest Holding AG, Energy Capital Trade, Energy Capital zrt., Korlea Invest a.s., Energo-Partner kft., Zomar s.a. ведут к устранению с рынка и ограничению доступа к рынку электрической энергии других субъектов хозяйствования. Таким образом, действия «Укринтерэнерго» носят все признаки антиконкурентных согласованных действий, установленных статьей 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и приводят к недопущению, устранению и ограничению конкуренции на рынке экспорта электрической энергии», - подчеркивает Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" с 15 сентября начало приобретать российскую электроэнергию у ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". При этом, по словам источника в Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществляется «Укринтерэнерго» через дочернюю Ukrenergy Trade ZRt (Венргия), бывшая дочерня структура KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) - Energy Capital Trade ZRt (Венгрия).

Госпредприятие "Укринтерэнерго" приобрело у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) 52% долю уставного капитала энерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Венгрия).

"Укринтерэнерго" ранее на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям - System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), 100%-й "дочке" KORLEA INVEST.

***Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" поставляет в Венгрию, Словакию и Румынию электроэнергию, производимую в энергоострове Бурштынской ТЭС.