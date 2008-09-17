Януковичу самое время распрощаться с креслом "теневого" премьера?

Виктор ЯНУКОВИЧ как «теневой» премьер-министр должен отчитаться перед избирателями и уйти в отставку, считает сопредседатель Совета Института национальных интересов Андрей ЮСОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института национальных интересов, по словам А.ЮСОВА, «очевидно, что после развала очередной правящей коалиции в Верховной Раде нет и парламентской оппозиции, поэтому "теневое" правительство, сформированное Партией регионов во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ, должно уйти в отставку».

Эксперт отметил, что отныне ни Партия регионов, ни Компартия не является оппозицией в украинском парламенте, поскольку не существует властной правящей коалиции, поэтому не к кому предъявлять претензии. Но перед тем как уйти в отставку, отмечает А.ЮСОВ, оппозиция должна отчитаться перед избирателями о деятельности "теневого" правительства.

«По моему мнению, вряд ли можно считать удовлетворительной работу "теневого" правительства, в первую очередь, из-за отсутствия законодательства, которое регулировало бы деятельность оппозиции и теневого правительства», - считает он.

По словам А.ЮСОВА, украинское "теневое" правительство Партии регионов вместо того, чтобы заниматься разработкой стратегии развития страны, а также мониторингом работы правительственной коалиции, было занято лишь поисками информационных поводов, которые являются далеким от функций оппозиции.

Он отметил, что Партия регионов во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ, создав собственное "теневое" правительство, получила возможность раскрыть и развить собственный интеллектуальный потенциал, способность демонстрировать конструктив, находясь не только у власти, но и в оппозиции, а также создав институт для системной критики правящей коалиции и правительства, воплощая собственную программу, находясь в оппозиции.

Однако, заметил А.ЮСОВ, В.ЯНУКОВИЧ оказался "неэффективным "теневым" премьером, а такие люди как оппозиционный министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ и другой оппозиционный министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК еще раз довели непродуктивность своей работы, как у власти, так и в оппозиции".

«Создав "теневое" правительство, Партия регионов так и не смогла наполнить его содержанием европейскости», - добавил он.

В то же время, А.ЮСОВ отметил, что вопрос законодательного урегулирования деятельности парламентской оппозиции стоит перед страной еще со времен президентства Леонида КУЧМЫ.

«К сожалению, украинские политики, которые находятся у власти не думают, что завтра могут очутиться в оппозиции. Поэтому закон об оппозиции до сих пор не принят», - считает он.

Эксперт отметил, что сегодня, после развала так называемой демократической коалиции и из-за угрозы новых досрочных выборов, складываются благоприятные условия, чтобы парламентарии урегулировали вопрос деятельности оппозиции.

«Ведь никто не может предусмотреть формат будущей правительственной коалиции. Это означает, что завтра кто-либо из политических игроков независимо от рейтинга, может оказаться в оппозиции. Поэтому все парламентские фракции заинтересованы в законе европейского образца, который будет регулировать работу "теневого" правительства», - сказал он.

Вместе с тем, А.ЮСОВ выразил надежду, что перед угрозой «перезагрузки» народные депутаты защитят хотя бы собственные интересы, если не интересы избирателей, обеспечив себе достойные условия пребывания в оппозиции.