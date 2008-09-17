Кучма о Ющенко, парламенте, кризисе и европейской модели

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что свою позицию по урегулированию нынешнего политического кризиса должен высказать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом Л.КУЧМА заявил вчера в Киеве.

“Президент должен как глава государства, как лидер нации – он все время это подчеркивает – сказать свое виденье, свои предложения по выходу из этого кризиса”, - убежден он.

Говоря о ситуации в парламенте Л.КУЧМА заявил, что не видит никакой перспективы, плодотворного конструктивного сотрудничества политических сил в этой Верховной Раде, и что “мина медленного действия” была заложена при назначении последних внеочередных выборов.

В то же время, отвечая на вопрос: “Когда депутаты снимут с себя неприкосновенность?”, Л.КУЧМА заявил: “Никогда - я в этом убежден. Так как никогда они не пойдут на европейскую модель избирательной системы”.

При этом, по его словам, по европейской модели конкретный человек от какой-либо партии проходит в парламент на выборах в своем округе, а уже победив, идет во фракцию своей политической силы.

Сравнивая ситуацию в Украине, экс-президент отметил: “У нас сегодня не выборы. Сегодня все депутаты – кнопкодавы, как они сами себя называют. От них ничего не зависит. Я часто общаюсь сегодня с некоторыми депутатами, и говорю: “Ну что вы там решили на фракции по поводу развития событий?”. А они говорят: “Нас к этому не допускают”. Потому что переговоры ведут лидеры, а лидеры не привыкли советоваться со своими депутатами”.

Как сообщал УНИАН, вчера в парламенте председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК официально объявил о прекращении деятельности демократической коалиции в составе фракций БЮТ и НУ-НС.

Вчера же Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об ограничении полномочий народных депутатов, что позволяет депутатам ВР рассмотреть и принять его в парламенте.