В Украине будет создан вертолетостроительный консорциум

На базе Закарпатского вертолетного объединения будет создан вертолетостроительный консорциум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола на тему: "Крылья Украины" заявил первый заместитель министра промышленной политики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ.

По его словам, около 20 государственных и частных предприятий выразили готовность принять участие в создании вертолетостроительного консорциума. «Целью этого объединения является серийное производство в Украине легкого вертолета», - сказал В.НЕМИЛОСТИВЫЙ и добавил: «Вхождение предприятий в консорциум будет происходить на добровольных началах. Министерство курирует этот процесс, но не вмешивается в него».

Заместитель министра также сообщил, что между предприятиями, заинтересованными в создании консорциума, уже существует договоренность о том, что базовым производством станет государственное предприятие Закарпатское вертолетное объединение. «Также в консорциум войдет частное конструкторское бюро «Вертикаль», у которого уже есть наработки собственного вертолета КТ-112, испытания которого запланированы на этот год», - сказал В.НЕМИЛОСТИВЫЙ

Он выразил надежду, что в 2009 году государство изыщет средства на финансирование проекта, целью которого является начало серийного производства украинского вертолета в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии презентации легкого многоцелевого вертолета КТ-112 «Кадет», разработанного конструкторским бюро «Вертикаль» на Бородянском авиационном заводе «ТЮССЕ».

Президент выразил надежду, что до октября процесс сертификации вертолета будет завершен и начнется его серийное производство. По словам главы государства, характеристики нового «городского вертолета» позволяют ему быть на самом высоком уровне в своем классе. Также Президент отметил, что существуют договоренности о коммерческих закупках этого вертолета.

По словам конструкторов вертолета, его рыночная стоимость будет составлять приблизительно 200-400 тыс. долларов США. Это легкий многоцелевой вертолет, который можно использовать для мониторинга водоемов, водозаборов, радиационной обстановки, патрулирования лесных массивов, нефте- и газопроводов, железнодорожных и автомобильных путей и т.п.; для грузопассажирских перевозок, сельскохозяйственных и спасательных работ, кино-, фото- и видеосъемки.