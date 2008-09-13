Мороз предлагает Симоненко единый блок на досрочных выборах

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ обратился к лидеру коммунистов Петру СИМОНЕНКО с предложением объединить возглавляемые ими партии, а также другие политические силы левого направления в единый избирательный блок в случае проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме А.МОРОЗА к П.СИМОНЕНКО и руководящим органам Коммунистической партии Украины.

“Обострение конфликтов между представителями власти от олигархических партий вполне вероятно на повестку дня ставит вопрос о досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Такую потребность хорошо чувствует население, в том числе представители электората, на который рассчитывают наши партии”, - пишет А.МОРОЗ.

При этом лидер СПУ ссылается на анализ развития ситуации, свидетельствующий об актуальности проблемы консолидации политических сил, борющихся за социальную справедливость и защиту интересов трудящегося человека. “Опыт убеждает, что даже небольшое присутствие левых в парламентской коалиции и исполнительных органах позволяет положительно влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства. Характерно, что из подавляющего большинства вопросов голосование фракций коммунистов и социалистов было одинаковым, это с удовлетворением воспринималось гражданами”, - убеждает он.

А.МОРОЗ предлагает коммунистам создать на базе КПУ, СПУ и других партий левого и левоцентристского направления избирательный блок, тем самым ограничив влияния псевдолевых партий-клонов.

По мнению лидера СПУ, при составлении общего списка должны учитываться пропорции, определенные результатами последних парламентских выборов. “Установленное соотношение сохраняется во всех частях общего избирательного списка”, - настаивает А.МОРОЗ.

При этом, по его словам, каждая партия самостоятельно будет формировать списки своих кандидатов в объеме рассчитанной квоты.

“Объединение усилий позволяет воспользоваться кумулятивным эффектом от консолидации и будет обеспечивать при хорошей организации кампании как минимум удвоение электоральной поддержки каждого субъекта блока. В соглашении о создании блока партий предусматривается право каждой из них при создании фракции требовать от членов соответствующей партии отстаивания своих программных задач, в том числе и при голосовании. Это сняло бы возможные недоразумения”, - считает А.МОРОЗ.

В то же время лидер СПУ предлагает руководству партий левой идеологии при подготовке и реализации соглашения об образовании единого блока прекратить взаимную критику любого содержания и в любых СМИ и использовать все возможности для популяризации создания избирательного блока.

“Прошу определиться”, - резюмирует А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября А.МОРОЗ заявил, что вопрос об общем списке СПУ и Компартии Украины рассматривается как один из вариантов. “В ближайшее время я планирую личную встречу с Петром Николаевичем (СИМОНЕНКО) по вопросу условий объединения КПУ и СПУ в «Левый блок», - сказал лидер социалистов.

В то же время лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ недавно выразил сомнение в необходимости для КПУ объединяться с Социалистической партией Украины, но при этом назвал возможным объединение левых сил Украины в единый блок.

По мнению Л.ГРАЧА, объединение левых сил должно проходить на основе трех принципов: антиНАТО, государственный статус русского языка и дружеские отношения с Российской Федерацией. При этом, отмечает Л.ГРАЧ, лидер Соцпартии А.МОРОЗ на главные вопросы не отвечает, поэтому коммунист сомневается в необходимости объединения КПУ и СПУ. «Зачем нам объединяться, не найдя ответа на эти вопросы? Чтобы его (лидера СПУ - УНИАН) из трясины вытянуть и на своих плечах занести в политику?», - сказал Л.ГРАЧ.