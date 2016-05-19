Горбатюк рассказал о попытках давления на следователей управления спецрасследований

Об этом в интервью LB.ua рассказал начальник управления Сергей Горбатюк.

"Были попытки направить производства по отдельным чиновникам в "необходимое" русло... Фамилии называть не буду, потому что производства "движутся" дальше. Могу сказать только, что речь идет о фигурантах уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области, где в качестве подозреваемого значится и Янукович", - отметил Горбатюк.

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"Кроме этого, речь идет об уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко и другими должностными лицами министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Хочу подчеркнуть, что речь идет не об этих фамилиях, а о других фигурантах этих производств", - рассказал он.

"Некоторое время нас (работников управления - ред.) просили подождать, в конце января все мы настояли на привлечении к ответственности определенных причастных лиц, но тогда же сразу активизировалось расследование в отношении сотрудников нашего управления", - добавил он.

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Горбатюк также допустил, что причиной активизации дел относительно его коллег были попытки давления на него, чтобы не передавать эти дела в суд.

"На одном совещании, кстати, просил Столярчука (заместитель генпрокурора - ред.), чтобы он объяснил, в чем заключаются преступления, расследуемые в отношении сотрудников нашего управления. В ответ услышал, что это не мое дело, я должен только ходить на допросы и отвечать на запросы того управления, иначе буду уволен", - отметил Горбатюк.