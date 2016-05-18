Аналитики назвали наиболее успешных министров из прошлого правительства

Об этом сообщили эксперты аналитического исследования «VoxUkraine», оценив работу министерств в I квартале 2016 года. Анализ трех составляющих: выполнения программ, оценки экспертов и голосования общества показал, кто из министров работал эффективнее других в условиях политического кризиса.

Читайте такжеРада и новое правительство должны продолжить реформу госслужбы, начатую Кабмином Яценюка - нардеп от НФ

Анализ деятельности состоял из таких компонентов, как выполнение плана действий КМУ, проведение общественного и экспертного опросов, а также ответа министерств на информационный запрос VoxUkraine. Оценивались прежде всего реформаторские усилия каждого министра и борьба с коррупцией.​

Самую высокую экспертную оценку за реформаторские усилия получили Министр экономики Айварас Абромавичус и Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. Эксперты отдали этим же Министерствам и пальму первенства в области борьбы с коррупцией. Павленко и Абромавичус, по их мнению эффективней других боролись с коррупцией в своих министерствах. Среди аутсайдеров – министерства экологии и информационной политики.