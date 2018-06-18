Неделя в цифрах

1 место в европейском песенном конкурсе «Евровидение-2016», который в этом году принимала Швеция, заняла представительница Украины Джамала с песней о депортации крымскотатарского народа «1944».

2 года тюремного заключения присудил Рубежанский городской суд Луганской области бывшему мэру г. Золотое Луганской области Владимиру Кочевенко за поддержку создания «ЛНР», сообщают в Службе безопасности Украины.

2-3 года обещает премьер-министр Владимир Гройсман для улучшения состояния дорожного хозяйства в Украине, сообщают в Кабмине.

3 российских телеканала пополнили список запрещенных для ретрансляции на территории Украины. Соответствующее решение было принято Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

3,5 года лишения свободы присудил Ивано-Франковский городской суд блогеру Руслану Коцабе, который призывал отказываться от мобилизации. Такой приговор, по словам Коцабы, он будет оспаривать в Апелляционном суде.

9 пляжей и 18 зон отдыха у воды обустраивает к пляжному сезону коммунальное предприятие «Плесо» в Киеве, сообщает пресс-служба КГГА.

14 человек были задержаны в Одессе 9 мая по подозрению в нарушении общественного порядка, сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

17 картин авторства художников Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из музея в итальянской Вероне, были найдены украинскими пограничниками в результате проведения операции по поиску коллекции, сообщили в пресс-службе президента Украины. Общая стоимость этой коллекции по документам, которые были предоставлены пограничной службой и военной прокуратурой, на сегодняшний день превышает 16 000 000 евро.

27 украинских воинов были удостоены звания Героя Украины за два последних года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

51 газовую скважину намеревается ввести в эксплуатацию в 2016 году крупнейшая в Украине компания по добыче газа «Укргазвыдобування».

64% граждан Германии не хотели бы, чтобы Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером страны (в результате выборов в 2017 году), сообщают иностранные СМИ со ссылкой на результаты опроса института Insa.

74% украинских военнослужащих уверены, что на Донбассе они воюют с «гибридными» подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, говорится в опросе, проведенном в Вооруженных силах Украины.

75 населенным пунктам и районам Крыма возвращены исторические крымскотатарские названия. Соответствующий проект постановления поддержало 255 депутатов Верховной Рады Украины.

98 городов с населением более 100 000 человек, расположенных в странах с низкими и средними доходами, не соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на ВОЗ. В странах с высокими доходами доля таких городов снижается до 56%.

218 населенных пунктов и 6 районов были переименованы Верховной Радой Украины в рамках декоммунизации. За соответствующий проект постановления проголосовало 265 народных депутатов. Кроме того, было переименовано 207 сел и поселков в 17 областях.

264 народных депутата проголосовали за назначение экс-главы фракции Блок Петра Порошенко Юрия Луценко генеральным прокурором Украины. Луценко принял присягу члена Высшего совета юстиции. По его словам, он видит себя в этой должности на срок около 1,5 года.

643 украинца и 469 компаний, связанных с Украиной, упоминаются в документах из новой опубликованной базы данных с информацией о более 214 000 офшорных компаний из «Панамского архива», сообщают иностранные СМИ. В целом, в базе содержится информация о более 360 000 человек и компаний, связанных с офшорными структурами.

4 076 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили психологическую помощь в 2016 году в зоне АТО, сообщают в ГУ морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины. Всего с начала АТО такая помощь была предоставлена 19 712 военнослужащим.

291 000 украинских пенсионеров перестанут платить налог с пенсии, соответствующее решение, отменяющее эту норму 2014 года, инициировано Кабмином и направлено на рассмотрение Верховной Рады.

1 995 000 гривен (без НДС) - стоимость 183 чугунных урн, заказанных местными властями для установки во Львове, сообщают украинские СМИ. Согласно Вестника государственных закупок, стоимость одной урны может составить 10 900 гривен.

41 000 000 человек в мире являются внутренними переселенцами в своих странах, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на отчет Норвежского совета по вопросам беженцев (NRC) и Мониторингового центра в отношении внутренне перемещенных лиц (IDMC). Лидеры в этом списке – Йемен, Сирия, Ирак и Украина.

8 200 000 000 кубометров газа намерена закачать Украина в свои подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону, сообщают в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Маргарита Андреева