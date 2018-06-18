REUTERS

Неделя в цифрах

Маргарита Андреева
23:41, 15 мая 2016
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1 место на Евровидении заняла представительница Украины Джамала, 264 народных депутата проголосовали за назначение Юрия Луценко генеральным прокурором Украины, в мире насчитывается 41 000 000 внутренних переселенцев в своих странах.  

REUTERS

1 место в европейском песенном конкурсе «Евровидение-2016», который в этом году принимала Швеция, заняла представительница Украины Джамала с песней о депортации крымскотатарского народа «1944». 

2 года тюремного заключения присудил Рубежанский городской суд Луганской области бывшему мэру г. Золотое Луганской области Владимиру Кочевенко за поддержку создания «ЛНР», сообщают в Службе безопасности Украины. 

2-3 года обещает премьер-министр Владимир Гройсман для улучшения состояния дорожного хозяйства в Украине, сообщают в Кабмине. 

3 российских телеканала пополнили список запрещенных для ретрансляции на территории Украины. Соответствующее решение было принято Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. 

3,5 года лишения свободы присудил Ивано-Франковский городской суд блогеру Руслану Коцабе, который призывал отказываться от мобилизации. Такой приговор, по словам Коцабы, он будет оспаривать в Апелляционном суде. 

9 пляжей и 18 зон отдыха у воды обустраивает к пляжному сезону коммунальное предприятие «Плесо» в Киеве, сообщает пресс-служба КГГА. 

Фото УНИАН

14 человек были задержаны в Одессе 9 мая по подозрению в нарушении общественного порядка, сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области. 

17 картин авторства художников Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из музея в итальянской Вероне, были найдены украинскими пограничниками в результате проведения операции по поиску коллекции, сообщили в пресс-службе президента Украины. Общая стоимость этой коллекции по документам, которые были предоставлены пограничной службой и военной прокуратурой, на сегодняшний день превышает 16 000 000 евро.

картины порошенко / president.gov.ua

27 украинских воинов были удостоены звания Героя Украины за два последних года, сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

51 газовую скважину намеревается ввести в эксплуатацию в 2016 году крупнейшая в Украине компания по добыче газа «Укргазвыдобування». 

64% граждан Германии не хотели бы, чтобы Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером страны (в результате выборов в 2017 году), сообщают иностранные СМИ со ссылкой на результаты опроса института Insa. 

74% украинских военнослужащих уверены, что на Донбассе они воюют с «гибридными» подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, говорится в опросе, проведенном в Вооруженных силах Украины. 

75 населенным пунктам и районам Крыма возвращены исторические крымскотатарские названия. Соответствующий проект постановления поддержало 255 депутатов Верховной Рады Украины. 

98 городов с населением более 100 000 человек, расположенных в странах с низкими и средними доходами, не соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на ВОЗ. В странах с высокими доходами доля таких городов снижается до 56%. 

218 населенных пунктов и 6 районов были переименованы Верховной Радой Украины в рамках декоммунизации. За соответствующий проект постановления проголосовало 265 народных депутатов. Кроме того, было переименовано 207 сел и поселков в 17 областях. 

264 народных депутата проголосовали за назначение экс-главы фракции Блок Петра Порошенко Юрия Луценко генеральным прокурором Украины. Луценко принял присягу члена Высшего совета юстиции. По его словам, он видит себя в этой должности на срок около 1,5 года. 

Украина 12 мая молниеносно получила нового генпрокурора в лице Юрия Луценко. Ради этого даже подкорректировали законодательство. / УНИАН

643 украинца и 469 компаний, связанных с Украиной, упоминаются в документах из новой опубликованной базы данных с информацией о более 214 000 офшорных компаний из «Панамского архива», сообщают иностранные СМИ. В целом, в базе содержится информация о более 360 000 человек и компаний, связанных с офшорными структурами. 

4 076 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили психологическую помощь в 2016 году в зоне АТО, сообщают в ГУ морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины. Всего с начала АТО такая помощь была предоставлена 19 712 военнослужащим. 

291 000 украинских пенсионеров перестанут платить налог с пенсии, соответствующее решение, отменяющее эту норму 2014 года, инициировано Кабмином и направлено на рассмотрение Верховной Рады. 

1 995 000 гривен (без НДС) - стоимость 183 чугунных урн, заказанных местными властями для установки во Львове, сообщают украинские СМИ. Согласно Вестника государственных закупок, стоимость одной урны может составить 10 900 гривен. 

41 000 000 человек в мире являются внутренними переселенцами в своих странах, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на отчет Норвежского совета по вопросам беженцев (NRC) и Мониторингового центра в отношении внутренне перемещенных лиц (IDMC). Лидеры в этом списке – Йемен, Сирия, Ирак и Украина. 

8 200 000 000 кубометров газа намерена закачать Украина в свои подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону, сообщают в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. 

Маргарита Андреева

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