Две трети немцев против четвертого срока Меркель - опрос

Таковы результаты опроса института Insa, проведенного по заказу немецкого издания Cicero, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Тенденция к падению рейтинга Ангелы Меркель наблюдается по всей стране, однако меньше всего хотели бы, чтобы она продолжала занимать должность главы правительства в Тюрингии. Там негативно к перспективе четвертого срока относятся 79% населения.

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Наблюдается тенденция: чем ниже доход и чем хуже образование, тем меньше вероятность поддержки Ангелы Меркель. Самый низкий уровень поддержки действующего канцлера среди избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" и Левой партии.

Поддержка политики действующей правящей коалиции также снизилась. Партию Христианско-демократический союз (ХДС) на данный момент поддерживают 30,5% избирателей, социал-демократов - 19,5%. Таким образом, коалиция в нынешнем формате едва набирает 50% поддержки.

В опросе приняли участие 2048 лиц, которые имеют право голоса. Опрос провели в период с 4 по 9 мая.