Bloomberg: куда направляется Украина? Наблюдайте за тем, кто получит должность генпрокурора

В статье Дарины Краснолуцкой под названием "Куда направляется Украина? Наблюдайте за тем, кто получит должность генпрокурора", опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что протеже Петра Порошенко Владимир Гройсман занял пост премьера. Теперь, после того, как он уволил союзника Виктора Шокина за низкие показатели в сфере борьбы с коррупцией, президент Украины должен выбрать третьего генпрокурора за два года. Раскритикованный избирателями и иностранными донорами, Шокин стал символом замедления реформ после демонстраций, в результате которых в 2014 году был изгнан поддерживаемый Кремлем лидер Украины.

Протестующие требовали европейского уровня прозрачности в стране, десятилетиями страдающей от коррупции. Но эти требования не были выполнены. Уровень коррупции в бывшей Советской республике едва изменился, реформаторы ушли, заявив о коррупции внутри правящей партии, а сам Порошенко фигурировал в так называемых "Панамских документах". Новое правительство может возобновить поступление финансовой помощи Украине на сумму $17,5 млрд. Но власть, которой располагает генпрокурор, делает эту должность лучшим показателем того, насколько серьезно политики относятся к борьбе с коррупцией. Назначение также определит будущие поступления финансовой помощи от других стран, включая США.

"Не имеет значения, кто премьер", - сказал Егор Соболев, член партии "Самопомич", который покинул правящую коалицию и призывал к отставке Шокина. "Он не сможет ничего сделать без сильного, независимого генерального прокурора".

Хотя лидеры Украины стабилизировали бюджет и преодолели рецессию, результаты их борьбы с коррупцией менее впечатляющие. Страна занимает 130-е место в рейтинге Transparency International, почти там же страна была и в 2010 году. Никто не был осужден за миллиарды долларов, которые, как говорят постреволюционные лидеры, украл старый режим. То же самое относится и к убийству в 2014 году более 100 демонстрантов.

Литовец по происхождению Айварас Абромавичюс раскрыл правду о продолжительном господствовании олигархов над правительством и в феврале покинул пост министра экономики, заявив о давлении со стороны законодателей. Его отставка вызвала массовый уход, который привел к краху правящей коалиции и, в конечном итоге, увольнению Шокина. Хотя бывший генпрокурор все же успел уволить своего заместителя, последнего реформатора, позволив занять его пост лояльному кандидату. Чиновники, покинувшие свои посты и порицавшие старую гвардию, с тех пор столкнулись с проверками и расследованиями, впрочем, как и некоторые организации по борьбе с коррупцией.

"Энергичные реформы"

Другой заместитель генпрокурора, Юрий Столярчук, является одним из кандидатов на этот пост. Еще один кандидат – Юрий Луценко, который возглавляет партию Порошенко в парламенте. Поскольку у него нет необходимого опыта или юридического образования, партия президента разработала и зарегистрировала законопроект, призванный смягчить эти требования.

Следующий прокурор должен иметь опыт работы адвокатом, говорит Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан. "Население нуждается в доказательствах приверженности энергичным реформам и готовности положить конец сложившейся практике", - сказал он в четверг в Киеве.

Джеффри Пайетт, посол США в Киеве, говорит, что выбор нового генерального прокурора должен состояться при поддержке украинского народа, парламента и гражданского общества. Это имеет очень важное значение для будущей помощи, такой как кредитные гарантии в размере $ 1 млрд. Петр Порошенко пообещал назначить "высокопрофессионального, ответственного, надежного генпрокурора", который сможет "открыть новую страницу в антикоррупционной политике Украины". В четверг в Бухаресте он заявил, что на сегодняшний день усилия Украины по борьбе с коррупцией "довольно эффективны".

"Монстр"

Выбора подходящей замены недостаточно, считает Виталий Касько, бывший заместитель генпрокурора, который ушел вскоре после Абромавичюса. В прошлом году он помог задержать двух коллег, у которых были обнаружены алмазы и более чем $500 000 наличными. Но теперь он сам под следствием за растрату. Он отрицает эти обвинения, а прокуроры, дело которых он расследовал, тем временем, были освобождены под залог, и суд над ними неоднократно откладывался.

"Прокуратура не является независимой – она находится под огромным внешним воздействием", - сказал Касько. "Она в таком плохом состоянии, что даже если у нас будет хороший генеральный прокурор, ему будет очень трудно там работать. Единственный способ – начать с нуля".

В киевском офисе еще одного критика прокуратуры Украины, Центре противодействия коррупции, недавно прошел обыск из-за финансирования США. Столярчук сказал, что Пайетта также могут вызвать на допрос.

Дарья Каленюк, исполнительный директор центра, называет прокуратуру "монстром, доставшимся в наследство от советских времен". Она не слишком надеется на то, что прокуратура будет обновлена настолько, чтобы атаковать старую систему. "Президент сделает все возможное, чтобы новый генеральный прокурор был лояльным и подконтрольным ему".

Порошенко может всячески пытаться и на сей раз назначить своего союзника, считает Йорг Форбриг, старший программный директор Фонда Маршалла "Германия-США" (Берлин). Рост групп гражданского общества, таких как Центр противодействия коррупции, подталкивает политиков к выбору между поверхностными реформами и перезагрузкой всей системы, сказал он.

"Назначение нового генерального прокурора станет сигналом о том, готовы ли украинские политики, наконец, сделать выбор в пользу реальных изменений", - сказал Форбриг.