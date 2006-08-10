Премьер знает более актуальный вопрос, чем федерализация

Реформирование системы местного самоуправления является наиболее актуальным вопросом, чем федеральное устройство государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра.

«Вопрос о федеральном устройстве государства возник на эмоциональной основе во время выборов 2004 года. Это был ответ той части населения, которая считала себя в определенной степени или обманутой, или поставленной в условия дискриминации. В этих условиях мы отреагировали на наших избирателей и не ставили жестко этот вопрос, а предложили дискуссию о территориальном устройстве государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению премьер-министра, на сегодняшний день более актуальным вопросом является реформирование местного самоуправления, предусмотренное изменениями в Конституцию. «Мы поставили задачу шаг за шагом делать, идти по пути децентрализации власти и дойти до такого уровня, который позволит ощутить, что власть сильная», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что изменения бюджетных отношений и налоговая реформа должна происходить в рамках реформы местного самоуправления.

«Многие страны пошли по пути развития европейского регионализма. Это трудный путь, но, как показала практика, создание партнерских отношений власти и регионов способствует достижению эффективного результата и создает условия всестороннего развития регионов, в том числе в культурной и гуманитарной областях», - считает В.ЯНУКОВИЧ.