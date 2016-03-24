Минкульт Украины не будет инициировать внесение Земфиры в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Об этом сообщил УНИАН вице-премьер-министр – министр культуры Украины Вячеслав Кириленко.

«Министерство культуры не будет рассматривать вопрос внесения ее (Земфиры – УНИАН) в этот список, потому что эти вопросы рассматривает Служба безопасности Украины. Моя личная позиция – Земфира не должна была так относиться к людям с украинским флагом на концерте в Литве», - сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Земфира во время своего концерта в Вильнюсе дважды в грубой форме попросила фанатов убрать флаг Украины, после чего большинство украинских поклонников ее творчества покинули зал.

В июле 2015 года Земфира продемонстрировала иную позицию, когда во время выступления на рок-фестивале Tbilisi Open Air 2015 в Грузии развернула на сцене украинский флаг и повесила его на стойку микрофона.

В обнародованный Министерством культуры перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, вошли известные своей антиукраинской позицией деятели российского шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и другие.

С февраля 2014 года Россия оккупировала часть территории Украины – Крым и восточную часть Донбасса и развязала продолжающуюся до сих пор кровопролитную войну, в ходе которой было убито около 10 тыс. человек. Кроме того, почти 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть населения РФ продолжает одобрять действия руководства своей страны.