"Батькивщина" за громкими заявлениями прячет связи с кадрами Януковича - нардеп от НФ

Такое мнение выразил народный депутат фракции "Народный фронт" Олег Медуница, сообщили в пресс-службе НФ.

По словам народного депутата, сегодня "Батькивщина" активно блокирует принятие закона о конфискации средств Януковича и его окружения, поскольку продолжает тесно сотрудничать с "регионалами".

"В Житомирском облсовете после последних местных выборов "Батькивщина" и "Оппоблок" сразу сформировали "ширку", бывший губернатор Львовщины Цимбалюк, которого назначал Янукович, возглавил львовскую ячейку "Батькивщины", в Херсоне городскую ячейку партии Тимошенко возглавил одиозный Владислав Мангер – бывший член Партии регионов и помощник-консультант нардепа-беглеца, сепаратиста Алексея Журавко", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Медуница отметил, что делегированный "Батькивщиной" в правительство экс-министр экологии Шевченко предлагал на руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения Валерия Колюха, который был помощником одиозного "регионала" Сивковича к моменту бегства того в Россию.

"Разве могут еще быть какие-то вопросы о связи Тимошенко с бандой Януковича?", - отметил нардеп.

По его словам, кадровый состав руководящих органов "Батькивщины" как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что Тимошенко не намерена вести демократическую и открытую борьбу в политическом пространстве, поскольку привыкла к "старым методам".

"Очередной пример того, что Тимошенко в своей работе руководствуется методами той же "ПР", является организованный "Батькивщиной" под стенами Рады митинг аграриев. Продемонстрированные с этого мероприятия видео не оставляют сомнений в том, что акция была проплачена. Однако Тимошенко продолжает верить, что сможет обмануть народ и благодаря его доверию занять высокие должности в государстве", - отмечает народный депутат.

"Тимошенко считает, что, изменив имидж, сможет завоевать побольше симпатий избирателей. Однако в ее случае смена прически не означает смену привычек – Тимошенко продолжает ставить свечку и Богу, и черту в расчете на то, что кто-то из них ей обязательно поможет", - подчеркнул Медуница.