Луценко: Мы готовы лить кровь за свободу Европы, но просим ее поддержки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Европейском парламенте, в которой приняли участие лидеры фракций и групп Верховной Рады Украины.

"Что мы хотим от Европы? Мы готовы лить кровь за свободу Украины и Европы, но мы же хотим, чтобы нам сказали: "Мы с вами одной крови!" Как у Киплинга: "Украинцы, мы с вами одной крови!" Вот все, что мы просим от голландцев и от всех европейцев. Мы будем на этой первой линии войны. Мы просим, чтобы нам при этом дали знак солидарности и поддержки в отношении тех тысяч убитых офицеров и уже более 10 тысяч гражданских", - заявил Луценко.

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По словам лидера крупнейшей фракции парламента, украинцы хотели бы, "чтобы уважаемые граждане Голландии помнили о судьбе 45-миллионной страны, которую 350 лет назад похитили из европейского дома, и которая сейчас находится на передовой в полном военном смысле этого слова на линии столкновения двух цивилизаций".

"Украина все эти века находилась на военном полигоне между тремя империями. Это наша судьба. Мы свою за свободу всегда боролись и платили за это кровью. И в этот раз, во время агрессии Путина, мы платим кровью... Наши солдаты сегодня воюют не только за Украину, они воюют за мировой порядок, которому бросил вызов Путин. Никто не сомневается, что эта война не за территории. Эта война за правила в Европе", - подчеркнул Луценко.

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