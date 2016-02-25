Чтобы игра Лукашенко с ЕС не зашла далеко: СМИ назвали цель визита Путина в Минск

В Беларусь также должен приехать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Белорусский партизан".

Отмечается, что повесткой дня предусмотрено принятие бюджета СГ, утверждение программы согласованных действий в области внешней политики и обсуждение итогов торгово-экономического сотрудничества.

Лукашенко ранее заявил о том, что обсудил с президентом России вопросы безопасности двух стран.

В свою очередь аналитик литовского Центра восточноевропейских исследований Лауринас Кащюнас в интервью Delfi утверждает, что Путин приезжает в Минск, чтобы не упустить контроль ситуации.

Читайте такжеЛукашенко: минский процесс по Донбассу послужил отмене Западом санкций против Беларуси

"Отмена санкций на самом деле укрепила позиции Лукашенко в отношении Путина. Президента РФ, возможно, и заставило приехать желание не упустить инициативы, чтобы игра Лукашенко с Европой не зашла слишком далеко", - рассуждает он о возможных причинах визита.

По мнению политолога, кроме заявленных тем, стороны вероятно будут обсуждать и другие вопросы, связанные с интеграционными проектами России. Однако, все эти содержание этих встреч он характеризует как "купи-продай".

"Нужно иметь в виду, что все эти их встречи по поводу интеграционных проектов — это "купи-продай". Лукашенко продает суверенитет, но продает понемногу, чтобы ему его осталось и он дольше жил. Естественно, что все сведется к тому, что Беларуси нужны кредиты, стабильные поставки энергии, рынок для белорусской продукции и т.д", - отметил он.

Ранее санкции ЕС против Беларуси частично отменили. Теперь президент Беларуси Лукашенко и еще 169 чиновников смогут въезжать на территорию ЕС, а их активы будут разморожены. В то же время эмбарго на продажу этой стране оружия и санкции в отношении 4 человек остаются в силе.