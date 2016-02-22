Порошенко назначил посла Украины в Исландии

Текст соответствующего указа главы государства от 22 февраля обнародован на его официальном сайте.

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«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Олефирова Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Исландия по совместительству», - говорится в документе.