Порошенко назначил посла Украины в Исландии
18:48, 22 февраля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко назначил посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова послом в Исландии по совместительству.
REUTERS
Текст соответствующего указа главы государства от 22 февраля обнародован на его официальном сайте.
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«Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Олефирова Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Исландия по совместительству», - говорится в документе.
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