Арбузова вызывают в Генпрокуратуру

Соответствующая повестка о вызове опубликована в газете “Урядовий кур'єр” от 19 февраля.

"Подозреваемый Арбузов Сергей Геннадьевич, 1976 года рождения, в соответствии с требованиями ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 25 февраля 2016 года в 10 часов к старшему следственной группы — заместителю начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины Кравца А.Б.... Для проведения следственных и процессуальных действий с его участием в качестве подозреваемого в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в повестке.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратурой начата процедура специального досудебного (заочного) расследования в отношении Арбузова по подозрению в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

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В ведомстве отметили, что по решению следственного судьи Печерского районного суда Киева 15 февраля 2016 года удовлетворено ходатайство ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального досудебного расследования в отношении Арбузова.

«Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по подозрению бывшего председателя Национального банка Украины С.Арбузова в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, то есть по ч. 5 ст. 191 УК Украины», - отметили в пресс-службе.

Арбузова подозревают в растрате средств из госбюджета в сумме около 220 млн грн, которые были выделены на создание телеканала “БТБ” и потрачены не по назначению.

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