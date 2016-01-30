КС начал рассмотрение дела об изменениях в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на пленарном заседании - председатель Конституционного Суда Юрий Баулин.

Дело рассматривается в форме письменного слушания.

На заседании присутствуют 13 судей КС при необходимых для кворума 12.

После короткого открытого заседания суд перешел к закрытой части рассмотрения изменений в Конституцию.

Напомним, 28 января Рада направила в КС доработанный проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно правосудия. Это доработанный законопроект, в котором в отличие от первого варианта изменено лишь то, что за парламентом Украины остается право на выражение недоверия генеральному прокурору. В первом варианте изменений в Конституцию предполагалось лишить ВР такого права.

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Рада уже направляла на вывод КС изменения в Основной Закон в части правосудия, но поскольку в текст проекта внесены изменения, то возникла необходимость в повторной процедуре рассмотрения документа в КС. Предыдущий законопроект КС признал соответствующим Конституции. Однако при обнародовании вывода 22 января 10 судей КС высказали особые мнения относительно данного законопроекта.