Яценюк призвал коалицию начать публичное обсуждение кандидатов на правительственные должности

Об этом он заявил в своем обращении, которое транслировалось на телеканалах.

Яценюк подчеркнул, что длительное время коалиция не определяется с рядом министров как на освобождение, так и на назначение.

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Глава правительства в очередной раз обратился к парламентской коалиции «безотлагательно начать прозрачное и публичное обсуждение возможных кандидатов и, не теряя времени, назначить на правительственные должности компетентных специалистов, которые будут пользоваться доверием и поддержкой коалиции».

Яценюк также подчеркнул, что в 2016 году будет широкая повестка дня: «Надо откровенно признать – год будет непростым. Мировую экономику лихорадит. Происходит стремительное падение мировых цен на основную продукцию, экспортируемую Украиной, - сельскохозяйственную, металл, руду. Мир ослабляют военные конфликты, терроризм и миллионы мигрантов и переселенцев, политическая неопределенность из-за выборов в ведущих западных государствах».

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«Украинский политикум должен встретить угрозы 2016 года со всей серьезностью, зрелостью и ответственностью», - сказал он.

«Мы обязаны обеспечить устойчивость управления страной и деятельности законодательной и исполнительной власти», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за проведение референдума относительно изменений в Конституцию. Глава правительства подчеркнул, что референдум по Конституции и является «прямым народовластием в свободной и демократической стране, за которую мы боролись два года назад на Майдане и сейчас защищаем с оружием в руках».