В МИД России считают, что Украина не знает ни украинского, ни русского

Министерство иностранных дел России считает, что русский язык в Украине остается объектом «жесткого прессинга по административной линии».

Соответствующий комментарий Департамента информации и печати МИД России размещен на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России отметили, что за последние 16 лет в Украине издано более 70 нормативно-правовых актов, направленных на ограничение русского языка в общественно-политической жизни.

По информации российского внешнеполитического ведомства, в Украине из 20,6 тыс. ранее существовавших средних школ преподавание на русском языке ведется только в 1 тыс. 345 школах, а в Киеве из 3 тыс. 550 школ с русским языком обучения осталось «всего лишь шесть, где все еще можно услышать русскую речь».

МИД России разделяет озабоченность украинских «русистов» и считает обоснованными их тревогу «по поводу повсеместного увольнения русскоязычных преподавателей высших и специальных учебных заведений, запрета на использование пособий на русском языке», а также в связи с тем, что «учителя русского языка и литературы получают более низкую зарплату по сравнению со своими коллегами - преподавателями украинского и иностранных языков».

«К сожалению, вышеперечисленные факты лишь малая толика того, что на самом деле происходит с «размыванием» русского языка на Украине, который является объектом жесткого и массированного прессинга по административной линии», – отмечается в комментарии.

Среди мер административного давления на русский язык МИД России выделил «меры по вытеснению русского языка из теле- и радиоэфира, украинизации кинопроката, переводу системы высшего образования на украинский язык, введению обязательного тестирования выпускников школ на украинском языке, сокращению импорта российских книг, применению исключительно украинского языка при транспортном обслуживании пассажиров, распоряжения по защите диссертаций только на государственной «мове», призывы обуздать информационную «экспансию» иностранных масс-медиа (читай русскоязычных СМИ и т.д.)».

«В результате власти «получили то, что хотели»: резко падает грамотность населения, люди, не зная ни украинского, ни русского языка, прибегают к т.н. «суржику». Все эти неуклюжие действия по дерусификации культурно-гуманитарного пространства уже поставили Украину по образованности граждан на 67-е место в мире. Упорное нежелание сторонников форсированной украинизации решать проблему русского языка на основе действующих законодательных и соответствующих международных актов ведет к отчуждению значительной части населения от власти и создает напряженную атмосферу в обществе», – считают в департаменте информации МИД России.

В МИД России убеждены, что «к вопросу о русском языке на Украине следует подходить с учетом законных прав и интересов миллионов граждан Украины, считающих его своим родным или использующих в повседневной жизни».

«Это укрепит многовековые традиции русско-украинского двуязычия, а также будет активно содействовать духовному сближению наших славянских народов и развитию гармоничных межнациональных отношений на Украине», - резюмировали в Департаменте информации МИД России.