Россия и Турция укрепляют сотрудничество военных флотов

Главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ адмирал Владимир Высоцкий посетит Турцию, где обсудит вопросы коллективной безопасности на Черном море, сообщил РИА Новости в воскресенье помощник главкома, начальник службы информации ВМФ.

Визит главкома ВМФ России в Турцию начнется в воскресенье, 15 июня. Планируется, что во время визита, который продлится до 18 июня, Высоцкий посетит министерство национальной обороны Турции, генеральный штаб и Главный штаб Военно-морских сил (ВМС), встретится с командованием Вооруженных сил и ВМС Турции, уточнил помощник главкома.

Предполагается, что в ходе визита российская и турецкая стороны обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках антитеррористической операции "Черноморская гармония", дальнейшего взаимодействия в рамках последующих активаций Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия "БЛЭКСИФОР", добавил он.

Планируется, что главком ВМФ России посетит военно-морскую базу Гельджук, побывает на борту боевых кораблей. Также планируется посещение одной из судостроительных верфей, военно-морского училища ВМС Турции.

"Согласно планам Главного командования ВМФ России, Черноморский флот и далее, совместно с ВМС причерноморских государств, будет играть активную роль в реализации целого ряда инструментов для укрепления безопасности на Черном море. Одним из инструментов является уже действующий Документ о мерах по укреплению доверия и безопасности в военно-морской области в Черном море".

Визит главкома ВМФ России адмирала Высоцкого в Турцию активизирует взаимоотношения между ВМФ России и ВМС Турции в интересах укрепления стабильности в акватории Черного моря, считает помощник главкома.