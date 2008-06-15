Довгий вызова на допрос не получал, но благодарит Луценко не за это

Секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ заявляет, что не получил официального подтверждения информации, озвученной министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, о вызове его на допрос в качестве свидетеля. Об этом он сказал в интервью ICTV в воскресенье.

"Я интересовался этим вопросам, никакого формального подтверждения такой информации я не нашел. Следовательно, я понимаю, что это очередное политическое заявление обанкротившегося политика, который пробует найти свое возобновление хотя бы таким способом", - отметил О.ДОВГИЙ, подчеркнув, что не “хотел бы идти на поводу у таких заявлений”.

"Я благодарен Юрию Витальевичу за то, что он помог реализовать то, что он не обещал, а гарантировал – завершить все эти скандалы, провести внеочередные выборы Киеврады, помог нам больше как в два раза увеличить свою фракцию и помог всем киевлянам увидеть, какова реальная оценка его деяниям и ему как политику", - сказал О.ДОВГИЙ.

Он также предположил, что такие заявления со стороны Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствуют о том, что он в ближайшее время может лишиться своей должности.

"Юрий Витальевич просто забывает, что он министр. Или, понимая, что, скорее всего министром ему осталось быть недолго, он пробует возобновить себя как политика, но опять порочным образом, ищет свое возобновление в какой-то агонии и безосновательной критике", - прибавил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявил в пятницу во время пребывания в Симферополе, что на будущей неделе столичная милиция вызовет на допрос в качестве свидетеля О.ДОВГОГО. При этом он не уточнил, в рамках расследования какого уголовного дела будет вызван секретарь Киеврады.

Тогда же министр сообщил, что на допрос будет вызван и секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

На один из уточняющих вопросов министр ответил, что и Г.КЕРНЕС, и О.ДОВГИЙ вызываются "по подозрению в совершении должностных преступлений".