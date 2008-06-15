Янукович о Семенюк, Яценюке и досрочных выборах

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности блокирования трибуны Верховной Рады.

Об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос будет ли продолжать фракция блокировать трибуну в случае, если в парламенте снова будет подниматься вопрос об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда госимущества без ее отчета.

По его словам, фракция Партии регионов будет использовать «любые политические меры, предусмотрены законом».

На вопрос УНИАН, будет ли требовать фракция, чтобы председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объявил о распаде коалиции, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов ВР этот вопрос будет обсуждаться. «На согласительном совете, прежде всего, мы послушаем самого господина ЯЦЕНЮКА, его точку зрения», - сказал он и добавил: «Не будем сейчас забегать наперед, но всем понятно, что коалиции в 225 не бывает в истории мировой, политической».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что вокруг вопроса количества голосов в коалиции «любая политическая игра возможна, но факт является фактом».

Отвечая на вопрос: будет ли новая коалиция или досрочные парламентские выборы, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «время покажет... И переговоры».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня лидер Партии регионов побывал на службе по случаю Троицы в Киево-Печерской лавре.