Ющенко и Маккартни обсудили влияние The Beatles на музыку и молодежь
15:14, 15 июня 2008Политика
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Музыкант получил подарок
Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной Ющенко провели встречу с Полом Маккартни сообщает официальный сайт Президента.
В.Ющенко поблагодарил П.Маккартни за визит в Украину и концерт, ставший событием в мире музыки. Также на встрече шла речь о влиянии «The Beatles», и в частности сэра Поле Маккартни, на развитие современной музыки и воспитание молодого поколения в духе гуманизма, патриотизма и свободы.
Во время встречи Пол Маккартни получил подарок от президентской четы - фотоальбом об Украине и вышиванку.
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