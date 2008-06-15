Ющенко и Маккартни обсудили влияние The Beatles на музыку и молодежь

Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной Ющенко провели встречу с Полом Маккартни сообщает официальный сайт Президента.

В.Ющенко поблагодарил П.Маккартни за визит в Украину и концерт, ставший событием в мире музыки. Также на встрече шла речь о влиянии «The Beatles», и в частности сэра Поле Маккартни, на развитие современной музыки и воспитание молодого поколения в духе гуманизма, патриотизма и свободы.

Во время встречи Пол Маккартни получил подарок от президентской четы - фотоальбом об Украине и вышиванку.