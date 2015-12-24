"Самопомич" будет голосовать за бюджет 2016 года - Березюк

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

Олег Березюк отметил, что парламент - это отражение общества, где борется деспотизм и демократия. Мол, нельзя пускать страну в неизвестное плавание и следует проголосовать за госбюджет 2016 года.

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Также он считает, что правительство должно уйти в отставку за несовершенный бюджет.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 23.00, когда будет рассматриваться бюджет на 2016 год. Парубий отметил, что “это будет ответственный вечер, ответственная ночь”. Он попросил народных депутатов за время перерыва “максимально вычитать всю документацию, которую мы приняли сегодня изменения в Налоговый кодекс, и подготовиться к бюджета”.