The Telegraph: ОПЕК объявляет экстренное заседание, а Россия готовится к ценам на нефть ниже $30

Без серьезного контроля нефтяные рынки становятся опасными. Несмотря на перенасыщение, резервные мощности – на исходе, и любой сбой может вызвать нефтяной шок.

Об этом сообщает Эмброуз Эванс-Причард в статье "ОПЕК объявляет экстренное заседание, а Россия готовится к ценам на нефть ниже $30", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

В течение нескольких недель ОПЕК будет вынужден созвать внеочередное заседание, чтобы стабилизировать рынок, если цены на нефть не восстановятся после падения до семилетнего минимума – 35 долларов за баррель, - предупредили двое государств-членов нефтяного картеля.

Эммануэль Качикву, министр нефти Нигерии и президент ОПЕК до прошлой недели, сказал, что группа все еще надеется, что рынок восстановится в феврале, когда низкие цены ликвидируют перепроизводство сланцевой нефти США, нефти из России и Северного моря. Но все начинают нервничать.

"Если она [цена на нефть] не [восстановится], то, очевидно, нам предстоит очень срочная встреча", - сказал он. Индонезия недавно высказывала подобные предупреждения, предположив, что большинство стран ОПЕК может попытаться форсировать заседание, если стратегия Саудовской Аравии по заполнению рынка станет причиной кризиса в их странах.

Комментарии появились, когда Brent упал до $ 36.76, вследствие глубоких разногласий на заседании стран ОПЕК в начале этого месяца. Цены в настоящее время сохраняются в пределах минимума времен кризиса Lehman Brothers в 2008 году. WTI упала до $ 34,54, прежде чем восстановиться в конце торгов.

Нефть более низкого качества уже продается ниже $ 30 на мировых рынках. Тяжелая нефть Basra из Ирака котируется на уровне $ 26 в Азии, а Western Canada – лишь $ 22. Иранский Foroozan с высоким содержанием серы продается по $ 31.

Рынок нефти сейчас находится в руках спекулятивных сил. Хедж-фонды получают рекордно короткие позиции, а биржевые фонды (ETFs) ликвидируют ценные бумаги, из-за чего чрезвычайно трудно рассмотреть базовые условия.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его страна готовится к худшему. "У стран ОПЕК нет определенной политики: у них каждый сам за себя, все пытаются вернуть рынки, и это ведет к сегодняшнему падению цен", - сказал он.

"Все указывает на то, что в следующем году будут низкие цены на нефть, и вполне возможно, что это будет 30 $ за баррель, или, может быть, меньше. Если бы год назад нам кто-нибудь сказал, что нефть будет ниже $ 40, мы бы засмеялись. Нужно подготовиться к трудным временам".

Стоимость доллара в России составляет 71 рубль. Девальвация национальной валюты помогла смягчить удар для бюджета Кремля, но продолжила снижать уровень жизни в стране. Эльвира Набиуллина, глава центрального банка России, заявила, что власти готовятся к средней цене на нефть $ 35 в следующем году. Это резкое снижение, даже в сравнении с предыдущим чрезвычайным планом.

Bank of America говорит, что ОПЕК эффективно устранен. Поскольку Саудовская Аравия ведет ценовую войну внутри картеля против Ирана, своего заклятого врага в борьбе за геостратегическое доминирование на Ближнем Востоке. Этот поединок еще больше осложняется параллельной борьбой с Россией за пределами блока.

На саммите ОПЕК Саудовская Аравия поддержала предложение сократить добычу на 1 млн баррелей в день, если Россия, Ирак и другие страны также пойдут на это. Майк Виттнер, из Societe Generale, сказал, что мотив саудовцев был исключительно тактическим, в основном, для того, чтобы доказать критикам дома, что такая сделка невозможна.

Он сказал, что стратегия по наводнению рынка далась нелегко, и у нее есть поддержка на "максимально высоком уровне". Одна из целей заключается в том, чтобы препятствовать энергоэффективности и сдерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии.

ОПЕК не собирается встречаться до июня 2016 года, но до этого срока некоторые члены картеля могут столкнуться с серьезными финансовыми кризисами. Даже Саудовская Аравия замораживает государственные закупки и составляет план жесткой экономии, чтобы сдержать дефицит бюджета примерно в 20% от ВВП.

С одной стороны, это огромный переход богатства в США, Европу, Китай, Индию и страны-потребители. Доходы ОПЕК упали с $ 1,2 трлн в год в 2012 году до $ 400 млрд в следующем году, если цены останутся на таком низком уровне. В JP Morgan говорят, что недавнее падение, скорее всего, повысит рост мировой экономики на 0,3 процентных пункта в следующем году.

Тем не менее, ситуация очень рискованная. Саудовская Аравия прекратила исполнять роль "центрального банка" рынков нефти, она больше не управляет ценами, и не может обеспечивать долгосрочную глобальную стабильность.

Резервные мощности упали до минимального уровня в 1.5 млн б/д. Это резко контрастирует с нефтяным спадом в середине 1980-х годов, когда резервные мощности составляли около 10 млн б / д, и саудовцы могли заполнить рынки и изгнать дорогостоящих конкурентов, не истощая мировых резервов.

Любой серьезный политический сбой в такой стране, как Ирак - или теракт на трубопроводе в Персидском заливе - может спровоцировать бурный поворот и глобальный нефтяной шок. "Это гораздо опаснее, чем в 1980-х", - сказал Мисвин Махеш из Barclays.

Barclays заявили, что нефть вряд ли будет оставаться на уровне $ 30 долгое время, учитывая, что Ливия все еще находится в политическом хаосе, а Иран будет бороться за то, чтобы, после отмены санкций в следующем году, вернуть свою продукцию на рынок, как можно быстрее. Экспорт Ирана упал на 100 000 б/д за последние месяцы, поскольку старые месторождения находятся в упадке.

Г-н Махеш сказал, что, согласно ожиданиям, в следующем году добыча сократится на 100,000 б/д в Алжире (из-за высоких темпов истощения), а также на 80,000 б/д – в Венесуэле, 50,000 – в Катаре и 45,000 – в Эквадоре.

Добыча нефти в Северном море, скорее всего, упадет на 180,000, а в России и Центральной Азии – на 190,000. США более устойчивы, поскольку растущее производство в Мексиканском заливе компенсирует большую часть снижения добычи сланцевой нефти (на 400,000).

С другой стороны, в Китае спрос на нефть растет. Barclays заявили, что он вырос на 600,000 б/д в течение прошлого года, в два раза по сравнению с предыдущими показателями. Страна добавила 20 млн автомобилей в свой национальный "флот" в течение 12 месяцев

Парадокс рынка нефти заключается в том, что переизбыток скрывает отсутствие баланса между спросом и предложением в современной истории мирного времени.