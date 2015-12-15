The Telegraph: ОПЕК объявляет экстренное заседание, а Россия готовится к ценам на нефть ниже $30
В течение нескольких недель ОПЕК будет вынужден созвать внеочередное заседание, чтобы стабилизировать рынок, если цены на нефть не восстановятся после падения до семилетнего минимума.
Без серьезного контроля нефтяные рынки становятся опасными. Несмотря на перенасыщение, резервные мощности – на исходе, и любой сбой может вызвать нефтяной шок.
Об этом сообщает Эмброуз Эванс-Причард в статье "ОПЕК объявляет экстренное заседание, а Россия готовится к ценам на нефть ниже $30", опубликованной на сайте газеты The Telegraph.
В течение нескольких недель ОПЕК будет вынужден созвать внеочередное заседание, чтобы стабилизировать рынок, если цены на нефть не восстановятся после падения до семилетнего минимума – 35 долларов за баррель, - предупредили двое государств-членов нефтяного картеля.
Эммануэль Качикву, министр нефти Нигерии и президент ОПЕК до прошлой недели, сказал, что группа все еще надеется, что рынок восстановится в феврале, когда низкие цены ликвидируют перепроизводство сланцевой нефти США, нефти из России и Северного моря. Но все начинают нервничать.
"Если она [цена на нефть] не [восстановится], то, очевидно, нам предстоит очень срочная встреча", - сказал он. Индонезия недавно высказывала подобные предупреждения, предположив, что большинство стран ОПЕК может попытаться форсировать заседание, если стратегия Саудовской Аравии по заполнению рынка станет причиной кризиса в их странах.
Комментарии появились, когда Brent упал до $ 36.76, вследствие глубоких разногласий на заседании стран ОПЕК в начале этого месяца. Цены в настоящее время сохраняются в пределах минимума времен кризиса Lehman Brothers в 2008 году. WTI упала до $ 34,54, прежде чем восстановиться в конце торгов.
Нефть более низкого качества уже продается ниже $ 30 на мировых рынках. Тяжелая нефть Basra из Ирака котируется на уровне $ 26 в Азии, а Western Canada – лишь $ 22. Иранский Foroozan с высоким содержанием серы продается по $ 31.
Рынок нефти сейчас находится в руках спекулятивных сил. Хедж-фонды получают рекордно короткие позиции, а биржевые фонды (ETFs) ликвидируют ценные бумаги, из-за чего чрезвычайно трудно рассмотреть базовые условия.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его страна готовится к худшему. "У стран ОПЕК нет определенной политики: у них каждый сам за себя, все пытаются вернуть рынки, и это ведет к сегодняшнему падению цен", - сказал он.
"Все указывает на то, что в следующем году будут низкие цены на нефть, и вполне возможно, что это будет 30 $ за баррель, или, может быть, меньше. Если бы год назад нам кто-нибудь сказал, что нефть будет ниже $ 40, мы бы засмеялись. Нужно подготовиться к трудным временам".
Стоимость доллара в России составляет 71 рубль. Девальвация национальной валюты помогла смягчить удар для бюджета Кремля, но продолжила снижать уровень жизни в стране. Эльвира Набиуллина, глава центрального банка России, заявила, что власти готовятся к средней цене на нефть $ 35 в следующем году. Это резкое снижение, даже в сравнении с предыдущим чрезвычайным планом.
Bank of America говорит, что ОПЕК эффективно устранен. Поскольку Саудовская Аравия ведет ценовую войну внутри картеля против Ирана, своего заклятого врага в борьбе за геостратегическое доминирование на Ближнем Востоке. Этот поединок еще больше осложняется параллельной борьбой с Россией за пределами блока.
На саммите ОПЕК Саудовская Аравия поддержала предложение сократить добычу на 1 млн баррелей в день, если Россия, Ирак и другие страны также пойдут на это. Майк Виттнер, из Societe Generale, сказал, что мотив саудовцев был исключительно тактическим, в основном, для того, чтобы доказать критикам дома, что такая сделка невозможна.
Он сказал, что стратегия по наводнению рынка далась нелегко, и у нее есть поддержка на "максимально высоком уровне". Одна из целей заключается в том, чтобы препятствовать энергоэффективности и сдерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии.
ОПЕК не собирается встречаться до июня 2016 года, но до этого срока некоторые члены картеля могут столкнуться с серьезными финансовыми кризисами. Даже Саудовская Аравия замораживает государственные закупки и составляет план жесткой экономии, чтобы сдержать дефицит бюджета примерно в 20% от ВВП.
С одной стороны, это огромный переход богатства в США, Европу, Китай, Индию и страны-потребители. Доходы ОПЕК упали с $ 1,2 трлн в год в 2012 году до $ 400 млрд в следующем году, если цены останутся на таком низком уровне. В JP Morgan говорят, что недавнее падение, скорее всего, повысит рост мировой экономики на 0,3 процентных пункта в следующем году.
Тем не менее, ситуация очень рискованная. Саудовская Аравия прекратила исполнять роль "центрального банка" рынков нефти, она больше не управляет ценами, и не может обеспечивать долгосрочную глобальную стабильность.
Резервные мощности упали до минимального уровня в 1.5 млн б/д. Это резко контрастирует с нефтяным спадом в середине 1980-х годов, когда резервные мощности составляли около 10 млн б / д, и саудовцы могли заполнить рынки и изгнать дорогостоящих конкурентов, не истощая мировых резервов.
Любой серьезный политический сбой в такой стране, как Ирак - или теракт на трубопроводе в Персидском заливе - может спровоцировать бурный поворот и глобальный нефтяной шок. "Это гораздо опаснее, чем в 1980-х", - сказал Мисвин Махеш из Barclays.
Barclays заявили, что нефть вряд ли будет оставаться на уровне $ 30 долгое время, учитывая, что Ливия все еще находится в политическом хаосе, а Иран будет бороться за то, чтобы, после отмены санкций в следующем году, вернуть свою продукцию на рынок, как можно быстрее. Экспорт Ирана упал на 100 000 б/д за последние месяцы, поскольку старые месторождения находятся в упадке.
Г-н Махеш сказал, что, согласно ожиданиям, в следующем году добыча сократится на 100,000 б/д в Алжире (из-за высоких темпов истощения), а также на 80,000 б/д – в Венесуэле, 50,000 – в Катаре и 45,000 – в Эквадоре.
Добыча нефти в Северном море, скорее всего, упадет на 180,000, а в России и Центральной Азии – на 190,000. США более устойчивы, поскольку растущее производство в Мексиканском заливе компенсирует большую часть снижения добычи сланцевой нефти (на 400,000).
С другой стороны, в Китае спрос на нефть растет. Barclays заявили, что он вырос на 600,000 б/д в течение прошлого года, в два раза по сравнению с предыдущими показателями. Страна добавила 20 млн автомобилей в свой национальный "флот" в течение 12 месяцев
Парадокс рынка нефти заключается в том, что переизбыток скрывает отсутствие баланса между спросом и предложением в современной истории мирного времени.