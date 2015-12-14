The Daily Beast: Нет, БРИКС не обгоняют Америку

Несмотря на 15 лет шумихи, развивающиеся страны по-прежнему далеки от того момента, когда смогут назвать 21-й век своим.

Об этом пишет Алан Райли в статье «Нет, БРИКС не обгоняют Америку», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Большие «догонялки» китайской экономики сбавили обороты, рост замедляется. Теперь хорошо видно, насколько далеки Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – страны БРИКС – от того, чтобы обогнать США и их западных союзников. За 20 лет Китай достиг двузначных показателей роста. Это произошло благодаря низкому уровню дохода и огромному рынку труда, а также желанию привлечь западные инвестиции. По мере того, как резерв рабочей силы истощается, и растут затраты на рабочую силу, рост замедляется, сначала с 12 до 10 процентов, сейчас, по официальным данным, он составляет 7 процентов, но, вероятно, в реальности – это всего лишь 4 процента. Замедление роста Китая означает не только то, что «победа» над США откладывается. Это также означает, что начали сокращаться экономики трех стран БРИКС – России, Бразилии и Южной Африки – которые отстают вслед за Китаем и зависят от продажи своих товаров и сырья на китайский рынок.

Снижение роста России наиболее поразительно: в 2013 году ее экономика составляла $ 2 трлн, а в 2015 – $ 1,2 трлн (для сравнения, ВВП Техаса в 2015 году был равен чуть более $ 1,72 трлн). Также, уровень экономики Бразилии упал от $ 2,4 трлн в 2013 до $ 1,8 трлн в 2015. Небольшая экономика Южной Африки в этом году также сократится. Только Индия, гораздо менее зависимая от китайской экономики, кажется, в состоянии сохранять значительный уровень роста.

Огромный запас прочности США заключается в существенном ликвидном объединенном капитале, энергетических ресурсах, и огромных стабильных континентальных рынках.

Все это предоставляет Америке преимущества, которых нет ни у БРИКС, ни у любого другого государства. Пока экономики некоторых стран БРИКС сокращаются и расшатываются, мир переходит во второй американский век.

Мир был совсем другим в июне 2009 года в Екатеринбурге, Россия, во время первого саммита БРИК.

После оккупации Ирака и банкротства Lehman Brothers в сентябре 2008 года, Америка начала сдавать позиции в качестве глобального лидера. Вашингтон и его союзники выглядели некомпетентными из-за своих действий на Ближнем Востоке, не говоря уже о коррумпированности, жадности и лицемерии во время финансового кризиса. Насмешки Москвы, Пекина и Дели были оглушительными ... "Что хорошего в "открытых" рынках", спрашивали они, "если ими манипулируют банкиры?" "Вашингтонский консенсус был лишь разрешением западным банкирам грабить планету?" "Вы говорите, что мы коррумпированы, а как же Нью-Йорк и Лондон?"

Пока Америка и ее союзники тратили сотни миллиардов долларов, спасая свои банки и печатая деньги, чтобы удержать на плаву свою экономику, страны БРИКС, во главе с Китаем, собирались восстановить равновесие в мире.

Устойчивый рост предсказывал, что Китай станет не просто больше США, а позже существенно их превзойдет. Опираясь на китайский рост, такие страны, как Бразилия и Россия, увидели в отдаленном будущем огромный спрос и рост цен на свои товары.

Алексей Миллер, генеральный директор государственной компании «Газпром», предсказал, что рыночная капитализация его компании – тогда около 350 $ млрд – будет первым предприятием, которое достигло рыночной капитализации в триллион долларов. (Текущая рыночная капитализация «Газпрома» составляет примерно $ 50 млрд.)

Эти амбиции не были полностью заблуждением или иллюзиями. Когда британский экономист Джим О'Нил придумал термин БРИК в 2001 году, он указал на что-то вполне реальное. Глобализация разблокировала экономический рост во многих развивающихся странах. Потенциал четырех первоначальных стран БРИК (Южная Африка присоединилась ​​позже) был значительным. Все они были большими странами, с большой численностью населения, низким уровнем доходов (в 2001 году) и значительными ресурсами. Когда О'Нил выпустил свой доклад, назвав их БРИК, эти четыре страны управляли 60 процентами мирового экономического роста.

Когда была раскрыта реальная значимость, десятки миллионов поднялись из нищеты, и Китай преобразовался. Но существовала также реальная опасность переоценки возможностей БРИК. Однако, некоторый ажиотаж был неизбежен, западные неудачи в Ираке и финансовый кризис укрепили рассказы о развивающихся рынках, которые постоянно становятся сильнее и обещают неизбежный упадок Западу.

У этого ажиотажа были две основные трудности. Первой была склонность делать ставку на прогноз устойчивого роста Китая. Два десятилетия двузначных показателей роста – это огромное достижение, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Основными факторами этого роста были огромные трудовые ресурсы, которые теперь исчерпаны (трудоспособное население достигло своего пика в Китае в 2014 году, и сейчас на пути снижения); низкие затраты на рабочую силу, которые в значительной части Китая, наряду с транспортными расходами, могут соперничать с США; и огромные вливания иностранного и отечественного (благодаря очень высоким нормам сбережения) капитала. Все эти факторы были неустойчивыми.

Вторая проблема ажиотажа вокруг БРИК заключалась в отсутствии связи между ростом Китая, как экономического двигателя БРИК, и зависимостью Бразилии и России от высоких цен на свои товары. Когда Китай замедлился, эти две страны БРИКС также пострадали. Они должны диверсифицировать свои экономики, но вместо этого они выбрали легкий путь – «поймать волну» Китая.

Руководство Коммунистической партии Китая в настоящее время столкнулось с огромным экономическим вызовом.

К 2034 году в стране будет на 87 миллионов меньше людей трудоспособного возраста, и на 149 млн больше иждивенцев. Население будет сокращаться, а не расти. Тем временем, существующие дешевые рабочие ресурсы, высокие капиталовложения и низкотехнологичная модель экономического развития исчерпывают себя.

Для прогресса нужно двигаться вверх по цепочке создания стоимости. Необходимо защищать интеллектуальную собственность, чтобы поощрять инновации, это требует обеспечения принципов верховенства права в Китае. Инновации также требуют свободного потока идей, свободы слова и мышления. Сложнейший вопрос 21 века для Китая – как спросить партию, готова ли она пожертвовать контролем и предоставить людям свободу, чтобы привести страну к процветанию?

Безусловно, до сих пор успешное и компетентное руководство Коммунистической партии столкнется с определенными проблемами. Нынешнее замедление роста – это только пауза на пути к глобальному лидерству Китая. Америка, напротив, завершает его. Конгресс сошел с ума и не справляется со своими обязанностями, а Трамп возглавляет команду кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Слишком легко недооценить будущее Америки. Она справилась с кайзером, Великой депрессией, нацистами, императорской Японией, Советским Союзом, и ОПЕК в 20-м веке, а также инициировала помощь по плану Маршалла, движение за гражданские права, Великое Общество и программу Рейгана по восстановлению экономики. Поэтому текущие проблемы точно не нанесут вреда республике. Разве что нынешнее американское поколение радикально отличается от своих предков. А пока Америка вполне может справиться с этими проблемами.

Одна из основных трудностей для Америки и всего Запада в том, что современные средства массовой информации показывают Запад во всех подробностях.

На самом деле это показатель силы Запада, но в западных странах и за их пределами, раскрытие коррупции, продажности и некомпетентности в СМИ создает видимость слабости, и это подкрепляет рассказы об упадке Запада.

Но эта видимость обманчива. Америка не приходит в упадок. С высоким уровнем иммиграции и рождаемости к 2050 году в США будет примерно 400 млн. К тому времени население США будет увеличиваться каждый год, а китайское население – сокращаться. Растущее население с высоким ВВП на душу населения будет недоступно для Китая и любой другой страны. Будучи в безопасности в пределах своего континента, со своей огромной территорией, колоссальными природными ресурсами, крупнейшими университетами и научно-исследовательскими центрами на земле, у Америки есть все средства, ресурсы и, в конечном счете, желание, чтобы обеспечить себе второй американский век.