Украине нужна новая Конституция - посол ЕС
12:45, 14 декабря 2015Политика
3308 0
В новой Конституции Украины должно быть четкое распределение функций между ветвями власти. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Ян Томбинский в ходе форума "Конституция: общественное доверие и новое правосудие".
Новая Конституция будет "отвечать желаниям создать парламентскую республику", заявил посол / УНИАН
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Сегодня мы говорим об изменениях в Конституции по вопросам судебной системы, я бы настаивал на необходимости постоянной работы над наработкой новой Конституции Украины... Возможно, нужно создавать Конституцию, которая будет отвечать тем желаниям, чтобы создать парламентскую республику, чтобы было четко прописано распределение функций, распределение ответственности между различными ветвями власти",- сказал Томбинский.
Читайте такжеЕС обеспечит украинское правительство экспертной поддержкой в выработке стратегии реформы госуправления - Хан
Посол напомнил, что ЕС предоставляет помощь Украине для проведения реформ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter