Украине нужна новая Конституция - посол ЕС

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Сегодня мы говорим об изменениях в Конституции по вопросам судебной системы, я бы настаивал на необходимости постоянной работы над наработкой новой Конституции Украины... Возможно, нужно создавать Конституцию, которая будет отвечать тем желаниям, чтобы создать парламентскую республику, чтобы было четко прописано распределение функций, распределение ответственности между различными ветвями власти",- сказал Томбинский.

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Посол напомнил, что ЕС предоставляет помощь Украине для проведения реформ.