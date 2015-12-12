Фракция "Народный фронт" договорилась об углублении сотрудничества с президентом – нардеп Емец

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Народный фронт» Леонид Емец после встречи с президентом, которая состоялась поздно вечером 11 декабря, проинформировали УНИАН в пресс-службе фракции.

«У нас будут проходить совместные заседания фракций (с фракцией «Блока Петра Порошенко»). Мы договорились, что это была первая, но не последняя встреча фракции «Народный фронт» с президентом Украины, что мы их сделаем периодическими», − сообщил народный депутат.

«Наша фракция нуждается в диалоге с президентом как с главнокомандующим, как с человеком, который владеет наибольшим количеством информации о реальном положении вещей в стране. Понятно, что чем больше у нас будет общения, тем оперативнее мы сможем реагировать на те проблемы, которые есть сегодня в государстве», - отметил Емец.

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Он также сообщил, что во время встречи с президентом обсуждалась необходимость скорейшего принятия нужных стране законов, в частности, о государственном бюджете на 2016 год и о налоговой реформе.

Кроме того, по словам Емца, была достигнута договоренность о проведении дополнительных консультаций относительно судебной реформы между представителями фракции «Народный фронт», с одной стороны, и председателем Верховной Рады и представителями Администрации президента - с другой.

В свою очередь, председатель фракции «НФ» Максим Бурбак заявил, что во время встречи стороны пришли к согласию относительно необходимости улучшения координации и сотрудничества всех четырех фракций коалиции.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Арсения Яценюка депутат от «БПП» Олег Барна, который собирал подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и стали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава в связи с инцидентом на заседании парламента.

Вместе с тем Барна заявил, что сам вышел из рядов фракции «БПП».

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента приняли решение рекомендовать ВР лишить Барну права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за инцидент с Яценюком и провокацию драки между депутатами.

Президент заявил, что поддерживает решение фракции "БПП" об исключении Барны.

В связи с инцидентом с Барной было принято решение провести вечером 11 декабря встречу депутатов из фракции "Народный фронт" с президентом и фракцией «БПП».