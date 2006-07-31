Ющенко и Янукович обсуждают готовность отбросить узкопартийные интересы

Консультации с НУ Президент уже провел

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждают пути урегулирования парламентского кризиса, позиции фракций относительно подписания Универсала национального единства и готовность политиков отбросить узкопартийные интересы ради объединения Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня В.ЮЩЕНКО также провел политические консультации относительно ситуации в парламенте с руководителем фракции «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ.

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