Плющ рассказал, о чем нунсовцы говорили с Ющенко

Народный депутат Украины Иван ПЛЮЩ утверждает, что сегодня члены парламентской фракции "Наша Украина – Народная самооборона" на встрече с Президентом Виктором ЮЩЕНКО обсуждали вопросы внесения изменений в отдельные законы, в частности, относительно изменений к госбюджету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Секретариата Президента по окончании встречи.

«Я думаю, что эта встреча напоминает традиционные», - сказал депутат.

По словам И.ПЛЮЩА, на встрече с депутатами фракции глава государства настаивал на выполнении коалиционного соглашения, а также подверг критике не совсем правильную, по его мнению, позицию относительно внесения изменений в бюджет.

Как отметил И.ПЛЮЩ, в частности, Президент проинформировал, что проанализировал и направил правительству изменения к бюджету по целому ряду социальных программ, которые профинансированы на 9, 10, 12%.

По словам И.ПЛЮЩА, Президент сообщил депутатам о том, что он провел встречу с премьер-министром и министром финансов, на которой было согласовано, что законопроект о внесении изменений в бюджет будет направлен на новое рассмотрение.

Отвечая на вопрос, было ли замечено отсутствие на встрече группы депутатов от «Народной самообороны», И.ПЛЮЩ сказал, что об этом речь не шла. При этом он заметил: «Мне кажется, "Самооборона" не народ обороняет, а саму себя».

Отвечая на вопрос, который касался результатов киевских выборов, И.ПЛЮЩ сказал: «Я думаю, вина лежит на «Нашей Украине». Не нужно искать никого виновного отдельно».

В контексте сказанного народный депутат выразил упрек относительно методов проведения избирательной кампании в Киеве. «Для меня это не выборы были, а желание реванша, трамплина какого-то… Сами у себя перегрызлись, выборы провалили», - сказал И.ПЛЮЩ.

В свою очередь, народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что разговор с Президентом «был конструктивным по поводу согласования действий фракции».

При этом он выразил убеждение, «что каких-то серьезных конфликтов не будет» во время рассмотрения в парламенте отдельных законопроектов и изменений, о которых сегодня шла речь на встрече.

В то же время П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что Президент озвучил тот факт, что группа «Народная самооборона» попросила об отдельной встрече, и встреча такая, возможно, будет. Впрочем, о времени ее проведения депутату, по его словам, не известно.