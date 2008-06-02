Суд вернул Луценко протокол о коррупции в отношении Черновецкого

Голосеевский районный суд столицы 30 мая возвратил для доработки в Министерство внутренних дел административный протокол о коррупции, составленный в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщил адвокат столичного мэра Андрей ФЕДУР.

По его словам, Голосеевский суд даже не начал рассматривать этот протокол, поскольку по форме он не соответствует требованиям действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенной ГлавКРУ проверки КГГА и райгосадминистраций столицы были установлены факты нарушения действующего законодательства, которые привели к незаконному начислению и выплатам надбавок «за высокие достижения в труде» и завышения размера премий и других выплат на общую сумму свыше 250 тыс. грн. отдельным председателям райгосадминистраций Киева и их заместителям.

По данному факту сотрудники столичного УБОП составили протокол о коррупции со стороны председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в соответствии с нарушением требований закона Украины о борьбе с коррупцией в связи с предоставлением незаконных преимуществ при подготовке и принятии нормативно-правовых актов.

14 мая 2008 года сотрудники УБОП сообщили о составленном протоколе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и предложили ознакомиться с ним, разъяснив права личности, которая привлекается к административной ответственности.

После того, как Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отказался явиться по вызову в ГУБОП, протокол о коррупции был передан в Голосеевский суд.