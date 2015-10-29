В Днепропетровске фальсифицируют избирательные протоколы – ФОТО

Об этом свидетельствуют разные фото протоколов с мокрыми печатями с одного и того же избирательного участка (№121306) – предоставленные до отправки «на уточнение» и сделанные через некоторое время. Документы являются практически идентичными за исключением одного – количественного показателя поддержки «Оппозиционного блока»: цифры на «уточненном» протоколе возросли сразу на четверть – с 239 до 299 голосов на участке с тысячей избирателей.

«Был там умысел или обычная техническая ошибка – это не наша компетенция. Это компетенция правоохранительных органов, к которым необходимо будет обратиться после установления результатов выборов на этом участке», – сказал представителям СМИ член Днепропетровской городской избирательной комиссии Андрей Гусак. На вопрос журналиста, какие политические силы были представлены в избиркоме на данном участке, чиновник ответил, что, как и во всей области, речь идет в основном о партиях, имеющих собственные фракции в парламенте текущего созыва. И уточнил: «Представители «Оппозиционного блока», Блока Петра Порошенко».

Как уже ранее сообщалось, в Днепропетровске сложилась парадоксальная ситуация: на уточнение отправлялось восемь из десяти протоколов, тогда как в целом по стране данный показатель не превышал 10-15%. Эксперты высказали мнение, что именно такой «подход» мог существенно способствовать искусственному наращиванию рейтинга «Оппоблока» и Александра Вилкула, поскольку по данным экзитполов авторитетных социологических компаний ни сама партия, ни ее представитель не получили лидирующих позиций в регионе, уступив соответственно УКРОПу и Борису Филатову.