Киевский теризбирком принял оригиналы протоколов Деснянской ТИК: лидируют в районе Кличко и Береза

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие избирательные материалы были рассмотрены и приняты к рассмотрению поздно вечером 28 октября.

Согласно этим документам, за Кличко проголосовали в одном из самых больших по количеству избирателей районе (это 16 избирательных округов) 47,181 тыс жителей, за Березу – 14,255.

С ощутимым отрывом от них идут: Владимир Бондаренко с 8,262 тыс. голосов, Александр Омельченко с 8,073 тыс. голосов и Сергей Гусовский с 6,819 тыс. голосов.

В протоколах отмечается, что общее количество избирателей, поданных за кандидатов на должность городского головы, составляет 112,259 тыс.

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В то же время, киевский теризбирком отправил на уточнение все оригиналы протоколов районной комиссии по выборам депутатов Киевсовета (по всем 16 округам), поскольку в них была допущена техническая ошибка (неправильно указано название одной из партий, которая выдвигала своих кандидатов на этих выборах). Городская комиссия надеется, что такая незначительная оплошность будет устранена в течение суток и комиссия района сможет сдать эти протоколы голосования для установления результатов выборов уже завтра.

Вместе с тем, никаких замечаний в КГТИК не было относительно цифр по голосованию в протоколах по виборам депутатов Киевсовета. Таким образом, в соответствии с ним, во всех округах Деснянского района 5-процентный барьер преодолевают: «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (набирает от 21,5% до почти 31% в зависимости от округа), ВО “Свобода” (от 6 до 18%), Объединения «Самопомощь» (от 9,8 до 12,2%), ВО “Батькивщина” (от 5 до 10,5%) и Партия «Решительные граждане» (от 6 до 10,5%). Кроме того, в некоторых округах района чуть больше 5% набирают “Единство”, «Укроп», Оппозиционный блок и партия «Движение за реформы».

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Как сообщал УНИАН, перед этим сдали свои протоколы в КГТИК Печерский и Голосеевский районы. В Печерском конкурентом Кличка во втором туре выборов киевляне назвали Гусовского, в Голосеевском – Омельченко.

Выборы депутатов Киевсовета 25 октября проходили в 120-ти округах, которые размещены в 10 районах столицы. Победители выборов в Киевсовет будут установлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией по результатам обработки протоколов всех районов.