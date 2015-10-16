Венецианская комиссия рассмотрит изменения в Конституцию в части правосудия 23-24 октября - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава парламента сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

"Заседание Венецианской комиссии запланировано на 23-24 октября. И на этом заседании, насколько я знаю, предварительно будет рассматриваться этот вопрос", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент Украины Петр Порошенко отметил, что в конце октября Венецианская комиссия предоставит выводы относительно концепции судебной реформы.